我們需要什麼樣的政治領導者？聲量看政治比較黃國昌和高市早苗

高市早苗。（美聯社）

時常針砭時事的臉書粉專「聲量看政治」表示，最近很常分析比對高市早苗與黃國昌帶給人的影響，認為一片混濁的亞洲政壇裡，高市早苗與黃國昌一個讓社會安靜下來，另一個把社會情緒推向沸點，是兩個極端的政治力量。

臉書粉專「聲量看政治」發文提及，高市早苗身上濃厚的溫柔氣息，使她的政治語言具有「吸震」功能。她能在集體焦慮升溫時，用一種柔軟卻堅定的節奏，讓日本社會慢慢回到自己的軸線。她的每一句話不是為了點火，是為了讓她的國家重建方向感。對台灣與第一島鏈而言，她的出現像是一種稀有的穩定力量，讓你在黑暗裡找到光源的那種安定。這種人會讓社會集體放下緊張，恢復判斷力，重新凝聚意志。

但另一端的黃國昌，是典型會讓社會神經更緊繃的政治角色。他怒吼式的表態、強烈的自我證明需求，短期會吸引大量目光、激起民怨出口的快感，但長期卻會累積集體的疲乏與反感。每一次他越想主導什麼事，越是暴露自身的不安；越想靠憤怒維持權威，越讓台灣政治氣氛失衡，加速讓台灣失去耐心。

簡單來說，高市早苗的存在讓日本社會能重新呼吸；黃國昌的存在使台灣社會喘不過氣。前者建立秩序，後者放大雜訊；前者讓國家更清醒，後者讓社會更躁動。

「聲量看政治」指出，在這個敏感時刻，台灣同時面臨兩種截然不同的影響，也正因此，更需要分辨什麼是真正能讓國家走下去的力量。黃國昌、鄭麗文都不是。

黃國昌。（資料照）

