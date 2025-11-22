藍白聯手通過「李四川條款」 蘇巧慧：國民黨因人設事不是好作法

立委蘇巧慧指國民黨因人設事，通過「李四川條款」不是好做法。（記者翁聿煌攝）

立法院院會21日在藍白人數優勢下三讀通過《地方制度法》修正案，縣市政府置副縣市長2人，直轄市政府一律置副市長3人，刪除人口限制規定，外界批評此案為「李四川條款」，將代表民進黨參選2026新北市長的立委蘇巧慧今天參加樹林濟安宮五朝圓醮大典時被問到此事時表示，國民黨因人設事，不是好做法。

蘇巧慧22日邀請副總統蕭美琴參加樹林濟安宮五朝圓醮點燈活動，典禮盛大隆重，

請繼續往下閱讀...

蘇巧慧指出，他擔任立委10年，一直認為立法院通過的法案，就應該是要長治久安，讓國家能夠穩定前進，而不要因人設事、因地設事，那大家可以看到國民黨21日通過的種種法案，像是立委傅崐萁版的財政收支劃分法，不但是（第一版）有出錯，而且把新北市的（統籌分配款）狀況從過去的6都最低，現在變成了全國人均最低，這就是非常惡劣的例子。

她表示，地方制度法本來因為人口而設有規定，現在台北市的人口變少了，符合規定狀況下，也應該作調整，但國民黨卻因人設事，再次的調整地制法的規定，大家可以很清楚看到，這並不是好做法。

對於日前有媒體針對新北市長選戰做的民調，蘇巧慧表示，現在選戰的對手都還沒有真正確定，所以各家的民調都是會參考，但是她會更努力去接觸更多人，讓更多人認識她，她會籌組年輕、創意，會做事的團隊，讓大家知道蘇巧慧會是在這場選戰中最有創意、有新穎想法，並且會做事、有效率，最好的候選人。

對於可能參選的台北市副市長李四川說「施政不是穿的漂亮，政績比較重要」，蘇巧慧表示，完全認同李四川的說法，身為一個市長候選人，就是應該要拿出政績，所以她用自己10年來在地方建設成績和在國會表現成績爭取市民認同，至於穿著打扮，她一向以合宜得體為宜，只要穿著適合那個場合，適合這個活動，都會是漂漂亮亮的。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法