未隨朱立倫請辭惹議 多位國民黨中央考紀委員近日請辭

國民黨中央黨部。（資料照）

前國民黨主席朱立倫卸任前曾公開宣布，基於建立慣例，尊重新任黨主席鄭麗文人事任命權，所有專職、兼職幹部統一在10月底「總辭」，但實際中央考紀會除主委外，並未隨朱中央一併請辭，在引發爭議後，國民黨考紀會18日召開臨時委員會議，出現多名考紀委員提出請辭，而且一次請辭了好幾位，多數為高齡委員。

據了解，依照黨規，國民黨中央考紀委員會議所需人數最少要有15人，而且必須過半數員額出席才能成會，如今突然多人請辭，導致再召開會議將面臨人數不足的問題，由於國民黨中常委何鷹鷺的撤銷黨職處分申訴案必須於30天內處理完畢，國民黨台北市議員應曉薇因涉京華城案在去年9月被中央考紀會暫時停止黨權處分，如今已逾1年，必須予以撤銷，應曉薇才能取得提名資格競選連任，因此中央考紀委員遞補人事作業正在加快作業中。



據悉，現任鄭中央認為由於朱立倫當初拋出總辭的說法，並未言明排除中央考紀會的部分，因此黨權交接時的認知是朱中央所聘第28屆共計19位考紀會主委、副主委與考紀委員都要一併請辭，但最後卻只有前考紀會主委黃怡騰請辭，過去在朱立倫新北市長期間擔任新北市副秘書長的考紀會副主委陳嘉興，雖然同樣也在10月31日提出辭呈，但朱立倫卻未簽核，以至18位副主委與委員全部留任，因此引發爭議。

不過，鄭中央日前已向所有考紀委員表達，並沒有要趕大家離開的意思，如果委員要繼續留任，鄭中央表示感謝，但如果委員願意主動請辭，一樣表達感謝。

另據了解，鄭中央還向所有考紀委員傳達，新的考紀會在處理考紀案時，將與昔日考紀會的處理原則不同，不會因為政治考量或擔心可能得罪誰，而做不同的處理方式，只要有實名檢舉，具備影音紀錄且證據確鑿，黨紀就一定開鍘，以嚴肅面對社會期待，中央黨部並已正式發函通告各地方黨部。

