地制法修法「李四川條款」牽動藍營初選 侯友宜：黨提名的一定支持

新北市長侯友宜表示，一定會支持國民黨所提名的候選人。（記者羅國嘉攝）

立法院院會21日在藍白人數優勢下三讀通過《地方制度法》修正案，外界批評此案為「李四川條款」，也使國民黨內初選布局備受矚目。若最終由台北市副市長李四川代表藍營出征新北市長參選。對此新北市長侯友宜表示，一定會支持國民黨所提名的候選人。

立法院院會昨天表決通藍白營提出的修正動議，刪除直轄市副市長人數、縣市副縣市長人數的人口門檻限制。三讀條文明定，直轄市副市長人數由現行2人增為3人，縣市副縣市長由現行1人增為2人，該法自2026年1月1日起施行。

侯友宜今日出席「新北市國際志工日」主場活動時，被問到修正草案被視為李四川條款，以及最新民調中，李四川在一對一情況下領先民進黨立委蘇巧慧10個百分點。侯友宜則說，對新北市民最重要的是這個參選人能夠勤跑基層，了解市民朋友對於未來的建設跟願景，一步一腳印，把它落實、努力紮實的做好為新北市服務的1個願景，這才是市民最期待。

至於是否力挺李四川。侯友宜表示，「當然我一定會支持國民黨所提名的候選人」。

