    首頁 > 政治

    新北市長選戰民調差李四川一截？ 黃國昌這樣看

    2025/11/22 11:39 記者劉宛琳／台北報導
    民眾黨主席黃國昌。（記者塗建榮攝）

    民眾黨主席黃國昌。（記者塗建榮攝）

    立法院會昨天三讀通過「地方制度法」 修正案（李四川條款），直轄市不受人口限制均設3位副市長，替有可能角逐新北市長的台北市副市長李四川解套。媒體今詢問民眾黨主席黃國昌，該條款通過，輝達又確定落腳北市，如何看李待李四川來勢洶洶？黃回應，選舉的時候彼此之間良性競爭，不用把它看成是你死我活，他是以非常開放的心胸，也希望有機會可以跟李四川請益。

    黃國昌表示，昨天的地方制度法修正其實是為了要讓整個地方制度可長可久。針對有關於六都的副首長以及縣市首長和現在的員額比起來增加，主要是要讓各個縣市在整個地方治理上面的推展能夠更順暢。

    「我覺得用『李四川條款』來形容真的有點太沉重，對川伯其實也不盡公平」。黃國昌表示，李四川現在在台北市擔任副市長，相信李輔助台北市長蔣萬安的表現大家有目共睹。民主政治本來就是選賢與能，李四川未來是不是有意要參選新北市長，其實從他的角度上來看，他都是以非常開放的心胸，也希望有機會可以跟李四川請益，畢竟李四川過去從高雄市到台北市擔任副手的經驗也相當豐富。

    黃國昌強調，選舉時彼此之間良性競爭，不用把它看成是你死我活。對於現在在台灣已經被民進黨搞得很肅殺的氣氛應該會有所幫助。

    另媒體詢問網媒民調結果顯示差李四川一截，黃國昌表示，其實各種民調他都會虛心接受作為參考，最重要的事情是自己繼續好好的努力，爭取更多選民的支持。

