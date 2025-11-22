為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    我駐英公使示警歐美專家：中國奪外企關鍵技術及產能 台灣才值得信賴

    2025/11/22 10:46 記者方瑋立／台北報導
    駐英國台北代表處駐英公使江雅綺（左2）向歐美智庫專家示警，中國企圖以收購外國企業將關鍵技術與產能轉至中國，造成當地產業空洞化，民主台灣才是值得信賴、共同強化經濟安全的最佳夥伴。（駐英代表處提供）

    外交部駐英國台北代表處駐英公使江雅綺近日應邀出席英國智庫一場有關談論經濟安全與自由、韌性的論壇與談，她強調，中國正以全國之力推動建構自主供應鏈，透過收購外國企業，企圖轉移他國關鍵技術及產能至中國，造成當地產業空洞化，造成經濟安全威脅；台灣與民主國家共享理念，才是值得信賴共同強化經濟安全的夥伴。

    江雅綺應「CERGE-EI Foundation in Westminster」智庫邀請出席2025「戰爭代價」研討會：經濟安全與自由——三重韌性：國家安全、關鍵基礎設施與金融體系論壇與談，會中齊聚歐美科技、軍事及產業專家，討論焦點包括中國近期大力推動科技創新與新質生產力，並加速打造自給自足的供應鏈，此舉對全球經濟安全可能帶來深遠影響。

    同時，台灣也因身處高階晶片製造核心，握有AI科技發展的關鍵角色，相關策略也備受關注，引起現場討論踴躍。江雅綺以中國收購荷蘭安世半導體（Nexperia）為例指出，中國正以全國之力推動科技自主供應鏈的建構，使經濟安全與國家安全更加緊密相連。

    她示警，中國透過收購外國企業，企圖將他國關鍵技術與產能轉移至中國，此舉可能造成當地產業空洞化，並對相關國家的經濟安全構成威脅。

    江雅綺也強調，台灣主張「價值外交」到「加值外交」，在與民主國家共享理念的基礎上，展現值得信賴的合作精神，是共同強化經濟安全的最佳夥伴。

