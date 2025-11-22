中國對日本施壓脅迫 吳靜怡：逼出更緊密的民主供應鏈

日本首相高市早苗就「台灣有事、日本有事」的論述表態，中日緊張關係持續升級，媒體人吳靜怡發文表示，中國針對日本施壓及進行經濟脅迫，跟台灣過去的遭遇幾乎腳本同步。圖左為中國國家主席習近平，右為日相高市早苗。（彭博）

日本首相高市早苗就「台灣有事、日本有事」的論述表態，中日緊張關係持續升級，媒體人吳靜怡發文表示，中國針對日本施壓及進行經濟脅迫，跟台灣過去的遭遇幾乎腳本同步。不過中國用經貿手段測試日台同盟底線，反而逼出更緊密的民主供應鏈。

吳靜怡在臉書發文表示，日相高市早苗與我國總統賴清德組成民主防波堤，並指旅遊管制、海鮮禁令、輿論滲透，台灣看過的攻擊，日本現在也看到！

吳靜怡指出，台灣之前遇到在鳳梨、蓮霧、石斑魚等事件中看得很清楚，中國先用「食品安全」當藉口，進行經濟脅迫，再用假訊息與分化敘事，擴大內部矛盾；日本現在遇到的，與台灣幾乎腳本同步。中國全面暫停日本水產品進口（干貝、海膽、鮭魚等）之後，中國媒體與網路同時啟動「日本食品不安全」、「日本政府挑釁中國」的敘事。中國對日本的海鮮禁令，是台灣鳳梨事件的2.0版；北京把「食品安全」當成地緣政治武器的模板沒有變，只是換了目標。

吳靜怡提到，今年9月份，日本統計台灣人赴日人數是全球第3，只差第1的中國20萬人，這代表台灣人本來就喜歡到日本旅遊，無關政治！賴清德總統發文分享吃日本鹿兒島壽司及北海道海鮮，號召台灣人「以行動挺日本」，回應中國經濟脅迫，這獲得日本媒體呼應，照片登上東京地鐵廣告、新宿貓大螢幕、NHK新聞，瀏覽量破1500萬，日本參議員梅村瑞穗回敬吃台灣滷肉飯加芒果，強調台日友誼。對此吳靜怡也直言，中國用經貿手段測試日台同盟底線，反而逼出更緊密的民主供應鏈。

吳靜怡分析，境外勢力開始對台日散佈大量分化、製造不信任與矛盾、削弱台日互挺的言論！刻意把高市早苗的發言扭成「日本要替台灣打仗」，在日本各社群出現大量中國帳號、海外代理帳號散播「台灣把日本拖向戰爭」、「台灣要利用日本」、「日本會為台灣犧牲」，香港、北京官媒以及親中帳號同步操作相關敘事，責怪日本「撐台灣」、攻擊台灣「撐日本」。

吳靜怡指出，最近的民調，高市內閣支持度高達69.9%，相較10月還上升5.5個百分點，不只是對經濟進步的期待，也包含對中的態度。根據《每日新聞》，前一陣子原本要公布的「日中共同輿論調查」，在高市發出「存立危機事態」談話後，再度被中方要求延期，理由跟被點名與高市早苗的台灣發言有關，換句話說，只要談到台灣，日本民間智庫、媒體跟中國合作做的常態性民調都會被牽動，台灣成了日中關係裡的重要因素。

吳靜怡在文末也直言，「現在日本旅遊品質真的提升了，大家趕快到日本玩吧！」

