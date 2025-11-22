為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    法總統馬克宏稱許台灣打擊中國假訊息制度 外交部：我國願分享經驗

    2025/11/22 10:30 記者方瑋立／台北報導
    法國總統馬克宏19日表示，台灣面對中國大量資訊戰攻擊，所建立的打擊假訊息制度值得法國借鏡。外交部今（22）日除感謝馬克宏外，也呼籲我國願與法國及理念相近國家持續加強合作，分享因應資訊操弄的作法，共同提升民主韌性。（資料照）

    法國總統馬克宏（Emmanuel Macron） 本（11）月19日說，台灣面對中國大量資訊戰攻擊，所建立的打擊假訊息制度值得法國借鏡。外交部今（22）日除感謝馬克宏外，也呼籲我國願與法國及理念相近國家持續加強合作，分享因應資訊操弄的作法，共同提升民主韌性。

    馬克宏19日在法國北部Arras舉行的「民主在社群媒體與演算法衝擊下面臨的關鍵課題」巡迴座談中，稱許台灣作為民主政體，身處非民主且不懷好意的巨人身旁，面對中國大量資訊戰攻擊，所建立的打擊假訊息制度值得法國借鏡。

    外交部今天發布新聞稿指出，感謝馬克宏對台灣打擊假訊息制度的推崇，假訊息與外部干預已成為全球民主國家的共同挑戰，台灣長期面對威權勢力擴張及資訊戰威脅，已逐步建立社會韌性與透明機制，所累積部分經驗可提供國際友人參考。

    外交部強調，我國願與包括法國在內的理念相近國家持續加強合作，分享因應資訊操弄的作法，共同提升民主韌性，攜手反制假訊息，維護自由、民主價值與以規則為基礎的國際秩序。

