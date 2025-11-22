中配不放棄中國籍也能參政？李忠憲：藍白修法等於替統戰開大門

李忠憲。（資料照）

中國籍配偶、花蓮富里鄉學田村村長鄧萬華因未放棄中國籍，被鄉公所解職，立法院國民黨團擬修「國籍法」，規範中配參政權不受此法規範。對此，學者李忠憲強調，「這不是『中配權益問題』，這是國家主權底線問題」，中國用法律宣稱台灣是它的；台灣藍白卻主張「中國不是外國」，若這種論述一旦接受，台灣不是被打敗，是被自己人合法化地送出去。

「中國有併吞台灣人的法律，藍白還在幫忙開大門？」學者李忠憲今發文提及，最近台灣出現一個爭議，這是好事，以前不是沒有，而是沒人管，沒人注意。部分中配因為仍然持有「中華人民共和國國籍」而被解除公職，引發中國國民黨指控民進黨政府「打壓中配參政權」。藍營甚至主張：「大陸地區不是外國」、「中國國籍不算外國國籍」，因此中配不必放棄中國國籍也能參政，並宣稱要推動修法。

李忠憲解釋，問題在於，中國從法律上把台灣人視為中國公民，台灣若反過來承認「中國不是外國」，等於間接承認中國的併吞論述。同時，國際上絕大多數民主國家都要求：擔任民選或具公權力職務者，不得同時擁有外國國籍或效忠義務。因此，這並不是「中配權益」的簡單問題，而是國籍制度、主權劃分、國家忠誠義務與國家安全的核心邏輯。

國民黨為「中配不必放棄中國國籍也能參政」辯護，理由是：「中國不是外國」。坦白說，這種講法不是天真，就是幫中國統戰鋪紅地毯。

李忠憲接著說，我們先把3件事情講清楚：

第一點、「中國早就用法律把台灣人算成『中國公民』」。中國國籍法不承認雙重國籍、要放棄國籍要「中國批准」、台灣人等於中國人（中國單方面認定）。你不承認沒關係，中國自己承認就好，台灣人沒有選擇權，再加上《反分裂國家法》，明定台灣是中國領土，必要時將「非和平統一」，這是全球唯一合法化侵略別國的法律，所以別再說什麼「中配保留中國國籍沒什麼」，那不是一般外國國籍，那是併吞工具。

第二點、「參政權不是基本人權，而是『國家忠誠』的問題」。民主國家都一樣，在美國從政不能保留外國國籍以表效忠，德國擔任公職一定不能有外國國籍，澳洲則是連議員忘了退外國國籍都被踢掉，原因簡單，即掌握公權力的人不能同時效忠2個國家。「這是民主世界的邏輯，不是台灣才有」。

第三點、「如果把中國國籍排除『外國國籍』，後果很簡單」，包括中國可以名正言順吸納台灣公職體系、台灣的國籍制度整個崩盤，安全審查破洞、忠誠義務破洞、國安破洞，中國也不必武力攻台，台灣自己打開門請他進來。

「這不是『中配權益問題』，這是國家主權底線問題」。李忠憲直指，中國用法律宣稱台灣是它的，台灣藍白卻主張「中國不是外國」。這種論述一旦接受，台灣不是被打敗，是被自己人合法化地送出去。台灣可以有多種政治立場，但不能連法律中的「主權」都放棄。

