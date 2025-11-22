無愧我心！林智堅告贏陳智菡後首現身 與昔日市政夥伴同行回頭微笑

新竹市前市長林智堅告贏陳智菡後首現身，與昔日市政夥伴同行回頭微笑。（取自楊玲宜臉書粉專）

無愧我心！前新竹市長林智堅告贏民眾黨立法院黨團主任陳智菡抹黑造謠新竹市立馬偕兒童醫院容積率涉圖利評論後，昨天首現身在市議員楊玲宜的粉專照片中，林智堅面帶微笑回頭，背後就是昔日的市政夥伴包括市議員楊玲宜及劉康彥與陳建名等人，楊玲宜也寫下「無愧我心 點一盞燈，念念不忘，必成迴響！有燈，就有人！」久未現身的林智堅在告贏陳智菡後，雖未發表言論，但透過一張回頭微笑現身的照片，似乎代表其心情寫照。

新竹市立馬偕兒童醫院在林智堅任內規畫及興建完成，是竹竹苗地區首間兒童醫院，卻被民眾黨市議員李國璋及民眾黨前主席柯文哲做為政治操作話題，2022年市長選舉前，李國璋及柯文哲等人稱馬偕兒醫的容積率從250%增為450%涉及圖利，李國璋還因此向新竹地檢署告發，但遭新竹地檢署打臉發新聞稿稱無此事且已簽結，沒想到柯文哲去年捲入京華城弊案遭檢方求刑28.5年，當時陳智菡為救柯文哲，竟再拿馬偕兒童醫院容積率暴增類比京華城弊案，後林智堅委由律師提告，台北地院20日判陳智菡敗訴，且需賠林智堅30萬元精神撫慰金。

請繼續往下閱讀...

林智堅卸下2屆新竹市長職務，歷經論文事件及退出桃園市長選舉，已離開政壇近3年，去年林智堅由政轉商後更是淡出政壇，不過其動態一直備受關注，民眾黨及國民黨都將其視為隱形對手，從論文事件到棒球場都猛追打林智堅，更被綠營戲稱只要高虹安貪污官司一有進度，棒球場與林智堅就得上場被高虹安拿來政治操作。

久未露面的林智堅昨天出現在楊玲宜的粉專照片中，且一貫作風帶著市政夥伴往前行的照片，對照楊玲宜所寫「無愧我心」，也透露林智堅8年執政的心情寫照。

