    台日友好再一樁！ 1500人日本小村與5萬人口內埔鄉締結友好交流

    2025/11/22 10:05 記者陳彥廷／屏東報導
    內埔鄉與大和村簽訂友好協議（左為伊集院幼）。（內埔鄉公所提供）

    內埔鄉與大和村簽訂友好協議（左為伊集院幼）。（內埔鄉公所提供）

    來自日本奄美大島的大和村，村長伊集院幼一行人近期來到台灣參訪，來到屏東縣內埔鄉時，和內埔鄉簽署友好交流協定，盼深化教育、觀光等多領域的合作關係，在近期迅速升溫的台日友好關係中再下一城。

    鹿兒島縣大和村與屏東縣內埔鄉鄉長鍾慶鎮簽署友好交流協定，簽署儀式昨天於內埔鄉公所舉行，雙方代表與相關人員約20人出席，就教育、文化、觀光等多個領域的合作達成共識。

    伊集院幼致詞指出，將相互尊重彼此的歷史與文化，培育面向未來的交流，內埔鄉鄉長鍾慶鎮則回以誠摯歡迎，他表示，希望透過台日兩地的交流，加深彼此的情誼，他說，台日兩地過去以中學生的國際交流為基礎，持續推進友好關係。

    簽署主要以雙方未來在觀光推廣、特產行銷及社區發展等多領域的合作，鍾慶鎮說，內埔鄉位於南台灣，人口約5萬人，以農業為主，盛產香蕉、鳳梨、可可等農產品，鄉內有2間科技大學、2間高中、高職學校，以豐富的自然與人情味聞名。大和村則位於日本鹿兒島縣奄美大島，人口約1500人，是以美麗的自然環境推動永續的村落建設。

    內埔鄉與大和村簽訂友好協議（右為伊集院幼）。（內埔鄉公所提供）

    內埔鄉與大和村簽訂友好協議（右為伊集院幼）。（內埔鄉公所提供）

