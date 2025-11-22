為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    連9年駐外觀察！謝志偉：台灣最大挑戰不是外敵 而是「裡面的侵略」

    2025/11/22 09:56 即時新聞／綜合報導
    中華民國114年國慶大會，CH-47SD執行國旗機隊任務。（資料照）

    中國與台灣之間關係暗潮湧動，駐歐盟代表謝志偉分享他多年駐外經歷的觀察供外界參考。

    謝志偉今發文提及，「連續超過9年多的駐外經歷告訴我」，台灣目前內、外正同時處於以下2種困境：

    第1種「外面」，隨時可能「被中侵略」。這點，問題還不算大。第2種「裏面」，早已時時「被侵略中」。這點，想起來就頭大。

    謝志偉坦言，從德國到歐盟，他同時也看到，他們學到了一個慘痛的教訓：所謂「民主的靱性」指的既不是「能挨多少打？」，也不是「多少能挨打！」，而是「不能只挨打！」有人說，「不能這樣，不能那樣，不然，他們下一次也會這樣」。

    謝志偉直呼，「他們下一次也會這樣？還有下一次咧！」

    許多網友看貼文後相繼留言，有人說「境內敵人太可怕」、「境外敵對勢力不可怕！國內的敵對勢力藍白紅才是台灣最大的敵人......」、「謝大使的經歷真的感觸很深，內外的問題也許是台灣的宿命，也許是磨練台灣的韌體民主，但願在大家的努力不懈下排除這樣的一切，台灣人民邁向民主自由大道」。

