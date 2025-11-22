藍擬修法保障中配參政 吳崑玉諷：第一個洗人口目標就是國民黨

原任花蓮縣富里鄉學田村長的中配鄧萬華因中華人民共和國國籍問題被解職，她向花蓮縣政府提起訴願，訴願委員會決議撤銷原處分，內政部認為地方政府應依法辦理。國民黨團近日提出將修法讓中配參政權不受國籍法規範。（資料照）

國民黨立院黨團擬提案修改「國籍法」，讓中國籍配偶參政權不受國籍法規範。政治評論員吳崑玉直言，一旦放開中配參政權，第一個洗人口的目標就是國民黨，並指只需要10萬中配全數入黨，就能洗到可以控制國民黨黨主席。政治工作者周軒也已在中國遭到拘捕及判刑的富察為例，質疑國民黨要讓中配在台灣參選不受國籍法的限制，怎麼不敢說，中華民國憲法保障人民有言論自由，富察應該被釋放？

原任花蓮縣富里鄉學田村長的中配鄧萬華因中華人民共和國國籍問題被解職，內政部認為地方政府應依法辦理，國民黨團稱將修法直接規範「中配參政權不受國籍法規範」。對此吳崑玉發文批評，「國民黨人的腦袋真的很有問題，一旦開放中配參政權，第一個洗人口的目標就是國民黨」。

吳崑玉分析，「想洗到足以影響總統大選，可能需要100萬人。但洗到可以控制國民黨黨主席，最多只需要10萬中配，全數入黨，黨主席就變成何鷹鷺或徐春鶯，中常委、候選人，全變成中配」。他為此也諷刺「這些立委作法自斃啊」。

周軒也在臉書發文談到八旗文化總編輯「富察」（李延賀），他直言「富察是不是中配？是，而且他有台灣居留證。他在台灣做了什麼？出版社編輯」、「然後他回去中國就被抓了，連審判都是偷偷來的，中國説你『煽動分裂國家』，你就是罪人」。

周軒直言，當國民黨說要提案修法，讓中配在台灣參選不受國籍法的限制，拿出中華民國憲法說「台灣地區跟大陸地區是同樣一個國家」這種理由時。怎麼不敢講中華民國憲法保障人民有言論自由，富察應該被釋放？

