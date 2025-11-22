藍營控出席月世界垃圾山主嫌活動 賴瑞隆斥「惡意連結」提告

由藍轉綠的李有財。（記者葛祐豪翻攝）

由藍轉綠的月世界垃圾山主嫌李有財，其背景引發政治口水，藍營指民進黨立委賴瑞隆曾出席李有財的茶行開幕活動；對此，賴瑞隆怒了，今（22日）強調參加地方開幕活動是民代行程中的一部分，但他絕不允許任何非法濫倒行為，對於惡意抹黑連結，他將正式提告！

國民黨團書記長羅智強指稱，檢方必須向外界說明，是誰讓李有財等人有這麼大的膽子，敢公然把上百公噸的垃圾就往月世界一丟，不怕遭人檢舉、不怕檢方追查，這才是應該追查的重點！

羅智強還說，李有財選舉里長時，巿長陳其邁為其背書催票，高雄鳳山立委許智傑選舉時，李有財為其站台。此次違法傾倒垃圾的犯罪指揮中心園鑫茶行，開幕時民進黨高雄立委賴瑞隆特別出席站台，這是一個什麼樣的政商產業鏈？

對此，立委賴瑞隆澄清說，參加地方開幕活動是民意代表行程中的一部分，但他絕不允許任何非法濫倒行為，違法行為都應嚴懲。

賴瑞隆強調，他已提案修正《廢棄物清理法》，加重刑罰、提高罰金、器具沒入等罰則。公共環境安全攸關所有市民，任何破壞環境的行為都絕不允許，必嚴懲嚴罰遏止違法行為。對於惡意抹黑連結，他將正式提告，以正視聽。

高市府也表示，陳其邁市長與李有財的合照，經查是2021年李有財於網路取得後擅自合成，並未經陳其邁本人同意，陳其邁與李有財也無往來，已對另位栽贓嫁禍的藍委陳菁徽依法提告。

擔任岡山區碧紅里里長16年的李有財，本來是國民黨籍，2018年違紀參選高雄第3選區議員，遭國民黨撤銷黨籍；後來改投靠綠營，2022年參加民進黨高雄議員第3選區初選，但民調在5人中墊底，未獲提名。

