    首頁 > 政治

    藍白強推公投綁大選 林智群：之前公投「沒通過」還有意義嗎？

    2025/11/22 08:43 即時新聞／綜合報導
    立法院會昨三讀通過「公民投票法修正案」，讓「公投綁大選」暌違六年後正式回歸。（資料照）

    立法院會昨三讀通過「公民投票法修正案」，讓「公投綁大選」暌違六年後正式回歸。（資料照）

    立法院會昨天在藍白立委聯手下，三讀通過「公民投票法修正案」，讓「公投綁大選」暌違六年後正式復辟，引發外界質疑。律師林智群對此發文質疑，2021年舉辦「公投綁大選」的公投就是「沒通過」，為什麼立法院可以不接受公投結果呢？政治工作者周軒也感嘆「2018投票投到開票還在投的鬧劇回來了」。

    立法院會昨天在藍白立委主導下，三讀通過「公民投票法第23條修正案」，明定主管機關應於公投案公告成立後3個月起至6個月內舉行公民投票，期間內有全國性選舉時應同日舉行，亦即恢復「公投綁大選」。民進黨團批評，藍白未提出任何配套措施，恐重演2018年投票亂象，讓民主制度開倒車。

    林智群在臉書發文批評，2021年才舉辦的公投結果，就是「沒通過」公投綁大選，為什麼立法院可以不接受公投結果呢？那這樣公投還有意義嗎？

    林智群也質疑，這次提案公投的民眾黨、黃國昌，輸了就翻桌，支持公投綁大選，既然如此，幹嘛花11億元辦公投呢？還有，民眾黨之前都是「反對」公投綁大選的，為什麼改變立場了？改變立場，都不用跟選民交待為什麼改變立場嗎？

    林智群也諷刺，這不是黑箱嗎？說好的公開透明呢？要不要乾脆承認自己就是毫無中心思想的投機份子？

    周軒則在臉書發文直言「今天立法院，藍白聯手，讓『公投綁大選』回來了。2018投票投到開票還在投的鬧劇回來了。2021年被公民投票否決的『公投綁大選』回來了」。在發文底下網友也紛紛質疑「那公民投票是怎樣？」也有網友質疑「下次準備公投兩岸和平協議」，對此周軒也回應「快來了」。

