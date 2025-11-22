為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    沒在怕中國！沈伯洋現身國際刑事法院：台灣與民主同盟站在一起

    2025/11/22 00:04 中央社
    民進黨立委沈伯洋赴荷蘭出席國際自由聯盟會議，在臉書發他在荷蘭海牙國際刑事法院的影片。（擷取自沈伯洋臉書）

    民進黨立委沈伯洋赴荷蘭出席國際自由聯盟會議，在臉書發他在荷蘭海牙國際刑事法院的影片。（擷取自沈伯洋臉書）

    民進黨立委沈伯洋、范雲赴荷蘭出席國際自由聯盟會議。沈伯洋今天透過臉書發布影片表示，他現在人在荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院，此行會努力拓展外交，讓各界知道台灣處境，也讓大家知道台灣與所有民主同盟站在一起。

    范雲今天晚上公布最新發文，提及她與沈伯洋站在對世界人權有著重要意義的國際刑事法院前，也說國際仍有正義，他們會站在正義的一方持續努力。

    沈伯洋也透過臉書發布他在國際刑事法院前的影片，他表示，知道很多台派最近的心情都比較失望，畢竟很多爛法案不斷被通過，但中國的劇本就是要大家失望，失望以後仇恨、仇恨之後冷漠、冷漠之後恐懼。

    沈伯洋指出，中國對他做過這些事情，但這些劇本對他沒有效果，相信這對台灣人也不會有效果，希望大家留著氣力，這會是一場長期抗戰。

    沈伯洋說，他現在人在國際刑事法院，這邊是獨裁者在戰爭罪或大屠殺被審判的地方，非常諷刺的是，作為民主的守衛者，結果他現在反而被獨裁政權所通緝，但他不會感到畏懼。

    沈伯洋指出，稍後他要進去國際刑事法院，此處是自由世界跟獨裁政權對陣的最後法治界限，深具意義。

    關於此行，沈伯洋表示，他是受國際自由聯盟的邀請前往荷蘭，在此聯盟中，自由世界的政黨會討論身在與獨裁政權對抗的時代，到底應該要怎麼做；他會努力拓展外交，讓各界知道台灣處境，以及讓大家知道台灣與所有民主同盟站在一起，希望把這個勇氣帶給台灣民眾。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播