沒在怕中國！沈伯洋現身國際刑事法院：台灣與民主同盟站在一起

民進黨立委沈伯洋赴荷蘭出席國際自由聯盟會議，在臉書發他在荷蘭海牙國際刑事法院的影片。（擷取自沈伯洋臉書）

民進黨立委沈伯洋、范雲赴荷蘭出席國際自由聯盟會議。沈伯洋今天透過臉書發布影片表示，他現在人在荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院，此行會努力拓展外交，讓各界知道台灣處境，也讓大家知道台灣與所有民主同盟站在一起。

范雲今天晚上公布最新發文，提及她與沈伯洋站在對世界人權有著重要意義的國際刑事法院前，也說國際仍有正義，他們會站在正義的一方持續努力。

請繼續往下閱讀...

沈伯洋也透過臉書發布他在國際刑事法院前的影片，他表示，知道很多台派最近的心情都比較失望，畢竟很多爛法案不斷被通過，但中國的劇本就是要大家失望，失望以後仇恨、仇恨之後冷漠、冷漠之後恐懼。

沈伯洋指出，中國對他做過這些事情，但這些劇本對他沒有效果，相信這對台灣人也不會有效果，希望大家留著氣力，這會是一場長期抗戰。

沈伯洋說，他現在人在國際刑事法院，這邊是獨裁者在戰爭罪或大屠殺被審判的地方，非常諷刺的是，作為民主的守衛者，結果他現在反而被獨裁政權所通緝，但他不會感到畏懼。

沈伯洋指出，稍後他要進去國際刑事法院，此處是自由世界跟獨裁政權對陣的最後法治界限，深具意義。

關於此行，沈伯洋表示，他是受國際自由聯盟的邀請前往荷蘭，在此聯盟中，自由世界的政黨會討論身在與獨裁政權對抗的時代，到底應該要怎麼做；他會努力拓展外交，讓各界知道台灣處境，以及讓大家知道台灣與所有民主同盟站在一起，希望把這個勇氣帶給台灣民眾。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法