白揚言退回院版財劃法 鍾佳濱喊話藍：政治修法地方無法受惠

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，政院版也許來得慢，但能將藍白財劃法的漏洞補好，懇請52席國民黨立委，中央與地方合作才是全民之福。（資料照，記者方賓照攝）

行政院20日通過財劃法修正草案，民眾黨團認為該草案片面刪除計畫型補助款，揚言草案送立院時會要求退回。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱深夜發文表示，政院版也許來得慢，但能將藍白財劃法的漏洞補好；他懇請52席國民黨立委，「一而再再而三的政治修法無法使地方受惠，中央與地方合作才是全民之福。」

立法院會今天通過國民黨團所提的再修正動議，三讀修正通過財劃法部分條文，明定計算直轄市、縣市的各項分配權數中，均加入「不含離島」等文字；在計算離島三縣的各項分配權數中，均把「占全部直轄市及縣（市）」的文字，修改為「占離島三縣（市）」。立法院長韓國瑜上午協商時曾建議，待院版財劃法送進立院後一併處理，但遭民眾黨拒絕。

鍾佳濱表示，立法院今天原定議程可以審議花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算，該案在10月31日立法院三讀通過後，11月18日行政院長赴立法院報告，共編列270億元；然而，這麼重要的一筆救助金，民眾黨卻依然增列討論事項為公投綁大選、財劃法，並在今日三讀通過，把協助光復重建的預算晾在一旁。

「只有民眾黨很瞎還不夠，國民黨更是愚蠢。」鍾佳濱指出，國民黨團總召傅崐萁放著災民的救助金不顧，急忙透過支離破碎的藍白財劃法，丟一大筆錢給地方，卻忘了同步授予「事權」。換句話說，地方政府就算拿了錢，還是無法活用；反觀中央，因為事權與金權沒有同步下放，使得許多政策都將因為預算不足受影響。

他舉例，他北漂的助理非常需要的租金補貼、屏東年輕父母最有感的0到6歲國家養、社區阿公阿嬤最需要的長照經費等，都可能斷炊。他看到有許多對政局感到無力的朋友留言，「民進黨不要幫忙收拾善後，就讓國家癱瘓」，他完全能夠體會這種無奈。

鍾佳濱認為，民進黨不能辜負選民的期待，他們既然開了車，就要把車開好，把路走穩。政院版財劃法最快下週就能送入立法院，政院版也許來得慢，但能將藍白財劃法的漏洞補好，將來的補助總額將比2024年藍白亂修的版本還多，並同時將事權分給地方，讓地方有錢、有力，才能依法行政。

鍾佳濱表示，法規是民主國家的基石，一部經過充分討論的法規更彰顯民主政治的活力；院版財劃法已經和地方首長協調過，新聞也報導很多藍營地方首長都接受。雖然民眾黨仍揚言退回院版財劃法，但他想懇請國民黨52席的立委，一而再再而三的政治修法無法使地方受惠，中央與地方合作，才是全民之福。

