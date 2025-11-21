「月世界」垃圾山主嫌由藍轉綠 民進黨將開除李有財黨籍

李有財。（記者葛祐豪翻攝）

高雄燕巢區知名景點「月世界」，至少3處遭人傾倒數百噸垃圾，橋檢繼昨（20日）羈押禁見蘇姓監控手後，今（21日）再揪出幕後影武者，疑為無黨籍的岡山區碧紅里長李有財父子檔；本來是國民黨籍的李有財，2018年違紀參選市議員，遭國民黨撤銷黨籍，後來加入民進黨；對此，民進黨高雄市黨部今晚表示，將依規定開除黨籍。

民進黨高雄市黨部今晚強調，針對媒體報導岡山區碧紅里里長李有財，疑涉入高雄市燕巢區、田寮區月世界等多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，黨部已完成初步查證。李有財過去為中國國民黨籍，遭開除後加入民進黨，2022年參與民進黨岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉則以無黨籍身分參選里長。

民進黨高雄市黨部表示，基於現已掌握情事，李有財涉案內容已嚴重違反民進黨紀律與價值，市黨部將依規定予以最嚴厲之開除黨籍處分，以維護黨的形象與社會信任。

綠營地方人士透露，李有財的背景複雜，當初棄藍投綠時，就引起質疑，有黨內人士懷疑他的動機不單純。

