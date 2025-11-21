為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「月世界」垃圾山主嫌由藍轉綠 民進黨將開除李有財黨籍

    2025/11/21 22:28 記者葛祐豪／高雄報導
    李有財。（記者葛祐豪翻攝）

    李有財。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄燕巢區知名景點「月世界」，至少3處遭人傾倒數百噸垃圾，橋檢繼昨（20日）羈押禁見蘇姓監控手後，今（21日）再揪出幕後影武者，疑為無黨籍的岡山區碧紅里長李有財父子檔；本來是國民黨籍的李有財，2018年違紀參選市議員，遭國民黨撤銷黨籍，後來加入民進黨；對此，民進黨高雄市黨部今晚表示，將依規定開除黨籍。

    民進黨高雄市黨部今晚強調，針對媒體報導岡山區碧紅里里長李有財，疑涉入高雄市燕巢區、田寮區月世界等多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，黨部已完成初步查證。李有財過去為中國國民黨籍，遭開除後加入民進黨，2022年參與民進黨岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉則以無黨籍身分參選里長。

    民進黨高雄市黨部表示，基於現已掌握情事，李有財涉案內容已嚴重違反民進黨紀律與價值，市黨部將依規定予以最嚴厲之開除黨籍處分，以維護黨的形象與社會信任。

    綠營地方人士透露，李有財的背景複雜，當初棄藍投綠時，就引起質疑，有黨內人士懷疑他的動機不單純。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播