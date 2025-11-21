為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    遭陳菁徽指力挺「月世界」垃圾山主嫌 陳其邁怒了將提告

    2025/11/21 22:25 記者葛祐豪／高雄報導
    陳菁徽發文指陳其邁力挺涉案的李有財（左），高市府澄清該相片是2021年李有財於網路取得後擅自合成。（圖擷自陳菁徽臉書）

    陳菁徽發文指陳其邁力挺涉案的李有財（左），高市府澄清該相片是2021年李有財於網路取得後擅自合成。（圖擷自陳菁徽臉書）

    「月世界」垃圾山偷倒案，立委陳菁徽發文指，高雄市長陳其邁力挺涉案的李有財，並貼出兩人合照；對此，高市府今（21日）晚表示，經查證該相片是2021年李有財於網路取得後擅自合成，並未經陳其邁本人同意，陳其邁與李有財也無往來，市府嚴厲譴責陳菁徽這種栽贓嫁禍的惡質抹黑，將依法提告。

    陳菁徽今天於臉書發文，指「真正的自倒自演，陳其邁市長力挺傾倒垃圾的環境殺手。本週高雄出現垃圾山，數百噸廢棄物躺在月世界山坡地，高達5層樓的惡臭垃圾，這已經不知道是第幾次，高雄出現如此誇張、環境被破壞的案件。每次高雄出事，高市府處理SOP只有一個：市長震怒。但不出意外，馬上就要出意外了。這次傾倒垃圾的幕後首腦，正是之前陳其邁力挺的民進黨市議員參選人，李有財。」

    對此，高市府表示，李有財本來是國民黨籍里長，2018年參選市議員因違反黨紀遭國民黨開除，才改以無黨籍參選。

    陳其邁強調，對違法傾倒垃圾的業者，無論是誰，市府必將除惡務盡，嚴懲罪犯，絕不寬待。對於誣指他力挺傾倒垃圾的環保殺手的惡劣言論，已嚴重損害名譽，將依法提告以守護清譽。

    地方人士表示，李有財擔任岡山區碧紅里里長16年，本來是國民黨籍，2018年違紀自行登記參選高雄第3選區議員，遭國民黨撤銷黨籍；後來改投靠綠營，2022年參加民進黨高雄議員第3選區初選，但民調在5人中墊底，未獲得提名。

    李有財目前雖然掛名無黨籍，但靠著靈活手腕遊走藍綠之間。陳菁徽在臉書貼出的照片，就是李有財參加民進黨初選的照片。

