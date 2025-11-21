台日友好力推觀光交流 秋田舞妓、生剝鬼台北華山劇場亮相

秋田犬是秋田特色之一，此次展會也號召台灣民眾帶秋田犬一起參與活動。（記者楊綿傑攝）

日本觀光挺一波！以自然環境、文化底蘊著稱的日本秋田縣，副縣長谷剛史率隊於明後2天在台北華山1914文化創意產業園區華山劇場辦理「日本秋田縣觀光物產展」，包括著名的舞妓、生剝鬼文化、米棒鍋美食都將原汁原味搬到國人面前，民眾也可與可愛的秋田犬、漫畫人物蠟筆小新互動。秋田縣官方指出，盼以此促進台灣民眾對秋田的認識，看到「日本靈魂」。

依據日本觀光廳《宿泊旅行統計調查》資料，去年台灣民眾造訪秋田逾4.6萬人，呈增加趨勢。日本秋田縣文化體育部官員三浦潤進一步分析，境內最受歡迎的景點包括「田澤湖」、「角館武家屋敷」、「十和田湖」、「森吉山阿仁滑雪場及纜車」、「男鹿地區的真山傳承館、生剝館」等。

日本旅遊推廣中心總監李旻珊說明，展會除提供秋田美食的試吃外，包括秋田藝妓、生剝太鼓等特色的象徵也會登台表演，預計號召秋田犬們到場與民眾互動，可了解到秋田必玩必吃的最新資訊。此外，日本漫畫「蠟筆小新」中，野原一家居住於埼玉縣，小新爸爸的故鄉是秋田縣，小新媽媽的故鄉是熊本縣，3個縣已締結為「家族都市」，也將以家族都市企劃一同訪台。

三浦潤提到，東京、大阪的繁華固然迷人，但對已多次造訪日本的台灣旅客來說，秋田是能體驗到「日本靈魂」的地方，是值得細細品味旅行的一處秘境。他邀請台灣民眾「下一趟旅程，不妨就到秋田」，探索另一個還未曾見過的日本，並創造一段永生難忘的美好回憶，秋田會誠摯招待造訪的旅客。

「日本秋田縣觀光物產展」已舉辦第三屆，今年展出規模更勝以往，共設有16個特色攤位，仙北市市長田口知明也將駐點參與活動。此外，現場將提供約1000份免費秋田美食拼盤，包含入口即化的秋田牛、香氣濃郁的白神蔥與酸甜可口的秋田蘋果，還有日本酒試飲。並規劃有手作體驗區，及設置多個秋田犬拍照打卡點，大會更向台灣民眾發出「秋田犬召集令」，可獲限量小禮物。

秋田舞妓是當地特色，此次隨團一同訪台推廣旅遊。（記者楊綿傑攝）

生剝鬼太鼓表演很有震撼力。（日本旅遊推廣中心提供）

