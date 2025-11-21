政院版財劃法 藍委讚公平、更細緻

行政院長卓榮泰。（資料照）

行政院院會20日通過「財劃法」修正案，以電子公文火速送立法院，盼下週就能付委審查。國民黨立委蘇清泉說，很感謝，因為高雄、屏東本來分比較少，現在都有受益，公平一點本來就會支持；國民黨立委柯志恩讚許，整體來看院版的分配指標比現行制度更為細緻，例如清楚區分「財政努力」與「基本建設」兩大指標，這些制度性改善，都值得肯定。

行政院長卓榮泰今表示，他拜託立法院將這部有共識的院版財劃法儘快排審，而且要迅速的處理，才能阻止一切不法的行為會繼續擴大發生，讓國家永續、財政能夠健全。希望趕快排審。據了解，卓揆24日中午將在行政院召開擴大行政立法協調會報，與民進黨立委溝通，並討論後續的國會攻防。

柯志恩強調，不管是已經三讀通過或是院版財劃法，只要能使地方財政規模獲得大幅改善，她都樂觀其成。更重要的是，行政院應盡速公布22縣市的試算結果，並誠懇徵求地方政府的認同與支持，讓社會共同檢驗是否公平合理。唯有透明公開、充分討論，才有機會完成真正的財政改革。期許最後朝野能達成共識，讓財劃法的爭議早日畫上句點。

國民黨立委陳玉珍說，她有仔細看過院版財劃法，首先對於離島部分，「課徵自金、馬兩縣的菸酒稅80％回歸金馬」，這一點要表示肯定；而院版將離島土地面積及人口數採兩倍計算，過去就已經施行，並不是新的措施，反而是原本離島部分有特別匡列2.5％的部分，院版並沒有，相較國民黨版反而是不足的，院版要再補充。

陳玉珍指出，各縣市部分，院版文字敘述很多，但沒有藍版明確，各縣市難以評斷其公平性，像在開盲盒，請政院將數字指標定量、明確化，送到立院充分討論，如此各縣市才能充分表達意見，當然在討論結果出來前，還是要先施行立院已經三讀通過的法律，也不要對目前通過的財劃法提出覆議，這樣不會有善意。

國民黨團書記長羅智強則認為，如果行政院現在都不遵守立法院通過的法律、稱要提覆議，那政院版是建立在什麼基礎之上？等立法院通過的財劃法上路後，看施行狀況，院版財劃法才有討論的基礎，說穿了院版財劃法就是政治操作，表面上說哪邊增加多少，實際上是數字遊戲，要補助誰、不補助誰，都是政院自己決定。

國民黨立委楊瓊瓔認為，修法應該是要針對水平分配，衡平地方財政差距，但分配指標的權重，地方都還沒有共識。另現在院版財劃法，中央表示地方政府獲配統籌分配稅，加計一般性補助及計畫型補助總數會增加，但各地方政府仍不知道自己是不是真的增加或是增加多少，因缺乏計算所需的基礎數據，導致地方政府至今無法算出最終結果，根本無法評估影響。

國民黨立委謝龍介也說，院版財劃法沒有明確公式，各縣市不清楚能拿到多少錢，之後民進黨為明年地方選舉四處輔選時，就會稱「要選對人，一個漁港就能拿到81億元」、「選錯人、投錯票，就只能拿到3千萬元」，錢跟權都在他手上，所以政院的版本加大控制的力度，他認為這是不可取的，應該開大門走大路，依土地面積、人口數等計算，占比要公開，讓各縣市清楚能拿到多少錢、將來可以規劃什麼建設，不管是政院版或在野版，都可以理性討論，資訊應該更透明。

國民黨立委邱鎮軍表示，行政院稱院版財劃法是在「釋出財源」，還自豪的說三項合計不低於114年，這種比較方式，就像跳過立法院的再修版，跑去跟25年前的老版本比，好像時光倒轉後，數字就會變得比較好看。但事實上三項合起來比再修版少了2327億元，地方最重要、最能自主的一般性補助款，更是被院版一刀削掉1080億元，這種「釋出」大概只有行政院能講得心安理得。

