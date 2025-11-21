「月世界」垃圾山影武者李有財 曾違紀選議員被國民黨撤銷黨籍

李有財擔任高雄市岡山區碧紅里里長16年，本來是國民黨籍。（取自臉書李有財-市議員參選人後援會）

首次上稿 19:16

更新時間 19:51

高雄燕巢區知名景點「月世界」，至少3處遭人傾倒數百噸垃圾，橋檢繼昨（20日）羈押禁見蘇姓監控手後，今（21日）再揪出幕後影武者，疑為無黨籍的岡山區碧紅里長李有財父子檔；據查，本來是國民黨籍的李有財，2018年違紀參選市議員，遭國民黨撤銷黨籍。

請繼續往下閱讀...

高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地，遭傾倒數百噸廢棄物案，橋頭地檢署針對台南、高雄兩地3家清運業者發動搜索，經收押指揮傾倒垃圾的蘇邦誠之後，進一步追查幕後首腦疑為現任無黨籍里長李有財，將他拘提到案，連同其子李子森雙雙被檢方聲押。

李有財擔任岡山區碧紅里里長16年，平時熱心公益，該里位於中山北路新省道東、西兩邊，是南來北往主要交通幹道，範圍包含岡山火車站、後紅國小、岡山國中。

本來是國民黨籍的李有財，2018年想要更上層樓，決定自行登記參選高雄第3選區（永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區）市議員，遭國民黨處以撤銷黨籍處分。

李有財當時強調，里長與市議員都是最基層的民意代表，民眾需要的是一位找的到人，肯為大家做事、服務熱誠、態度好、效率高，不一定要政黨政治。不過他最後僅得到4162票、以2.89％得票率吊車尾落選，沒想到此次竟捲入月世界垃圾山一案，讓認識他的人也嚇一跳。

相關新聞：

月世界數百噸垃圾傾倒案 幕後首腦岡山區里長李有財父子拘提聲押

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法