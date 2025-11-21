立院修法增副市長、副秘書長 內政部：增1.8億人事費排擠地方預算

台北市副市長李四川擬投入明年新北市長選舉，現行法規不得再增設，未來第三席副市長恐不保，國民黨因此力推修法，也被諷為「李四川條款」。（資料照）

立法院院會今天在藍白人數優勢下，三讀修正通過「地方制度法」。內政部表示，三讀案一律將直轄市副市長增加為3人、副縣市長增加為2人、直轄市副秘書長增加為3人、縣市副秘書長增加1人，以及人口在2萬以上之鄉鎮市公所置主任秘書1人等規定，均未能反映地方差異，將大幅增加1.8億元地方人事費用支出。

至於此次修法提高地方民意代表婦女保障比例、民選首長停職期間一律停薪，以及調整直轄市對所轄山地原住民區自治財源的補助規定。內政部認為，有助促進性別平等參政、貫徹廉能政治，並強化山地原住民區自治，內政部予以肯定。

李四川條款 全國每年增1億8千萬人事費

台北市目前有3位副市長，不過因北市人口數已跌破250萬人，一旦副市長李四川投入明年新北市長選舉，現行法規不得再增設，未來第三席副市長恐不保，國民黨因此力推修法，也被諷為「李四川條款」。

內政部表示，在各界未形成共識下，本次修正第55條、第56條及第57條，直轄市副市長將增加3人、副秘書長增加3人；縣（市）副縣（市）長增加16人、副秘書長增加16人；鄉（鎮、市）公所主任秘書增加34人。合計全國每年將增加約1億8000萬元之人事費用支出，將增加地方負擔，排擠地方業務推動預算。

民選首長停職停薪法制化 內政部：促進廉能政治

針對修法新增第61條第3項規定，將民選地方首長依法停職期間一律停發薪給予以法制化，於其復職或任期屆滿後被判決無罪確定，或不起訴處分確定後始予以補發。內政部認為，可展現政府對落實肅貪的堅定立場，促進廉能政治。

內政部進一步指出，本次修正第83條之7，調整直轄市政府對山地原住民區的補助機制，並明定直轄市從中央獲得的普通統籌分配款增加時，市政府應酌予提高對山地原住民區的補助，可以讓山地原住民區擁有更多資源，強化其自治能力。

為促進性別平等參政，三讀條文將現行地方民代4分之1婦女保障名額，改為3分之1任一性別保障原則。內政部表示，經統計分析發現，雖近20年來我國女性參政實力持續提升，但基層女性民意代表當選比例仍不到3成，為進一步促進我國邁向性別平等參政，內政部從民國101年長期與各界溝通並凝聚修法意見，也在修法過程中說明須進一步提升保障比例的必要性，並建議增訂日出條款以降低政治衝擊，經過10多年的努力，終獲立法院及各界支持，是我國推動性別平等參政十分重要的里程碑。

