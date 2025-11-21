為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    雲林縣長選戰加溫！民進黨誰出線 蘇治芬：就是劉建國

    2025/11/21 18:15 記者李文德／雲林報導
    蘇治芬 （中）稍早接受記者詢問民進黨下屆雲林縣長人選，她明確指出「就是劉建國」。（資料照，記者李文德攝）

    蘇治芬 （中）稍早接受記者詢問民進黨下屆雲林縣長人選，她明確指出「就是劉建國」。（資料照，記者李文德攝）

    2026九合一選舉雲林縣長人選，民進黨地方基層看好由立委劉建國出戰。劉建國今天受訪表示，相信黨中央能夠找出為雲林做事的好人才，需給時間討論。前縣長、中央畜產會董事長蘇治芬稍早受訪時表示「就是劉建國」。

    現任雲林縣長張麗善2任縣長明年屆滿將卸任，今天國民黨立委張嘉郡證實，將爭取黨內提名參選雲林縣長，而綠營方面，地方看好由五連霸立委劉建國出戰最為合適。劉建國下午接受記者電訪強調，相信黨中央能夠找出為雲林做事的好人才，目前選對會陸續釋出下屆縣市長人選，需要給黨中央一些空間及時間討論，提名對雲林最好且適合的人才。

    蘇治芬稍早接受記者電訪詢問有關於民進黨人選，她強調「就是劉建國」，無論劉建國或藍營的張嘉郡，看得出來兩人都有競選的意思，所以黨的提名，已經不用再拿來討論。無論是私底下向兩人詢問，或者觀察他們的政治動作或地方鋪排，很明顯兩人就是要參選了。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播