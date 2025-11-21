雲林縣長選戰加溫！民進黨誰出線 蘇治芬：就是劉建國

蘇治芬 （中）稍早接受記者詢問民進黨下屆雲林縣長人選，她明確指出「就是劉建國」。（資料照，記者李文德攝）

2026九合一選舉雲林縣長人選，民進黨地方基層看好由立委劉建國出戰。劉建國今天受訪表示，相信黨中央能夠找出為雲林做事的好人才，需給時間討論。前縣長、中央畜產會董事長蘇治芬稍早受訪時表示「就是劉建國」。

現任雲林縣長張麗善2任縣長明年屆滿將卸任，今天國民黨立委張嘉郡證實，將爭取黨內提名參選雲林縣長，而綠營方面，地方看好由五連霸立委劉建國出戰最為合適。劉建國下午接受記者電訪強調，相信黨中央能夠找出為雲林做事的好人才，目前選對會陸續釋出下屆縣市長人選，需要給黨中央一些空間及時間討論，提名對雲林最好且適合的人才。



蘇治芬稍早接受記者電訪詢問有關於民進黨人選，她強調「就是劉建國」，無論劉建國或藍營的張嘉郡，看得出來兩人都有競選的意思，所以黨的提名，已經不用再拿來討論。無論是私底下向兩人詢問，或者觀察他們的政治動作或地方鋪排，很明顯兩人就是要參選了。

