小草醫師臉書被封不單純？杜奕瑾曝粉絲特性：有5億流量也不驚訝

被網友稱為「小草醫師」的胸腔科醫師蘇一峰，近日臉書帳號遭停權。PTT創辦人杜奕瑾表示，他看了一下蘇一峰的粉絲成員，「說實在這個粉絲頁有5億的流量，我也不會覺得驚訝。」

杜奕瑾昨（20日）在臉書發文表示，蘇一峰的臉書，光十月就有5000萬的點閱次數，但他看了一下粉絲成員後表示：「說實在這個粉絲頁有5億的流量，我也不會覺得驚訝。」

他也PO出蘇一峰粉專中，數十名追蹤者的個人身分，只見這些人朋友大多都只有10多人，甚至多人好友只有個位數，另外，幾乎所有人都鎖住了個人檔案，且大頭貼都不是本人照片。

杜奕瑾說，已經很多網紅披露，「照素材罵政府、煽動族群對立、用最極端的謾罵言論、摧毀民主社會信任」，流量要有多少有多少；這些人特徵就是會抱著紅媒論訴用髒話極端謾罵，即使很多內容已經闢謠了，仍試圖用網路聲量壓過去不難辨識。

對於臉書遭停權，蘇一峰本人表示，自己光10月就有5000萬的點閱觀看，「之前帳號瀏覽量很高，就被弄掉了」，他還稱自己影響力太大，讓「青鳥」很不開心。他還表示，可能是「國家黑手伸進來」，痛批臉書沒給任何原因就將他停權。

