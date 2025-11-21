為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    小草醫師臉書被封不單純？杜奕瑾曝粉絲特性：有5億流量也不驚訝

    2025/11/21 18:09 即時新聞／綜合報導
    胸腔科醫師蘇一峰。（資料照）

    胸腔科醫師蘇一峰。（資料照）

    被網友稱為「小草醫師」的胸腔科醫師蘇一峰，近日臉書帳號遭停權。PTT創辦人杜奕瑾表示，他看了一下蘇一峰的粉絲成員，「說實在這個粉絲頁有5億的流量，我也不會覺得驚訝。」

    杜奕瑾昨（20日）在臉書發文表示，蘇一峰的臉書，光十月就有5000萬的點閱次數，但他看了一下粉絲成員後表示：「說實在這個粉絲頁有5億的流量，我也不會覺得驚訝。」

    他也PO出蘇一峰粉專中，數十名追蹤者的個人身分，只見這些人朋友大多都只有10多人，甚至多人好友只有個位數，另外，幾乎所有人都鎖住了個人檔案，且大頭貼都不是本人照片。

    杜奕瑾說，已經很多網紅披露，「照素材罵政府、煽動族群對立、用最極端的謾罵言論、摧毀民主社會信任」，流量要有多少有多少；這些人特徵就是會抱著紅媒論訴用髒話極端謾罵，即使很多內容已經闢謠了，仍試圖用網路聲量壓過去不難辨識。

    對於臉書遭停權，蘇一峰本人表示，自己光10月就有5000萬的點閱觀看，「之前帳號瀏覽量很高，就被弄掉了」，他還稱自己影響力太大，讓「青鳥」很不開心。他還表示，可能是「國家黑手伸進來」，痛批臉書沒給任何原因就將他停權。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播