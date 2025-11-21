台灣承諾投資美國4000億美元？楊瓊瓔：送晶片又送錢叫談判？

國民黨立委楊瓊瓔。（圖由楊瓊瓔國會辦公室提供）

英國金融時報引述知情人士報導，台美關稅協議預料近期將公布，台灣承諾投資美國的金額介於日韓之間，可能約為4000億美元，並可能計入台積電在亞利桑那州承諾投資的1650億美元。國民黨立委楊瓊瓔表示，若屬實那這根本不叫談判，而是台灣單向迎合美國需求，送晶片又送巨額投資，政府有什麼權力把前人打拚的積蓄送給美國。

楊瓊瓔指出，4000億美元約12兆元，這是4年半的政府總預算。這種數字只能用「恐怖」形容，這對台灣的產業發展、人才培育和投資能力，都是重創。她早在8月就質詢過政府，歐盟承諾（3年）購買7500億美元的美國能源、投資美國6000億美元；日本承諾投資美國5500億美元；韓國承諾投資美國3500億美元、購買1000億美元的美國能源。但是日本人口1.2億人、GDP4.3兆美元，人口和GDP是台灣的約5倍，南韓人口5100萬人、GDP1.7兆美元，人口和GDP也超過台灣兩倍，若台灣也被要求4000億美金的投資，這對台灣公平嗎？

請繼續往下閱讀...

楊瓊瓔表示，政府不斷宣稱，這次所謂談判是以「台灣模式」，會不同於日韓模式，由企業主導、政府擔保，但所謂的「台灣模式」，目前卻只是看到我們要把科學園區搬到美國。這樣的談判結果就是一面倒、倒向美國，但台灣換到什麼？只看到軍購給了錢拿不到、匯率被施壓、關稅至今壓的中小企業喘不過氣，人民感到的是這次談判是談的最慢、談的最高、還談的最黑箱。

楊瓊瓔強調，政府一定要在自主與談判對等性上堅守，衡量產業定位與台灣利益，並且不能把財政與產業負擔的風險當作籌碼，什麼都聽美國的不叫談判，希望政府能聽進去，且會要求政府，把談判內容送到立法院審查，要經過國人的了解和同意，絕不接受黑箱。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法