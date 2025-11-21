綠營籲挺政院版財劃法 新北市府：下修地方財源 未公布完整指標

新北市議會民進黨團今呼籲市府支持院版財政收支劃分法。圖為新北市府外觀。（記者黃子暘攝）

行政院會昨通過院版「財政收支劃分法修正草案」，該草案將挹注地方整體規模拉到1.2兆餘元創新高。新北市議會民進黨團今（21）日呼籲市府支持並指出，院版財劃法修法後統籌分配稅款規模高達8213億元，比今年增加3537億元 ，其中一般性補助將有1080億元回歸地方自辦事項。新北市府回應，行政院公布內容顯示整體財源下修，且未公布完整指標等資訊，各縣市無從評估實際衝擊，制度缺乏透明度與可預期性。

總召集人廖宜琨、副召集人蘇錦雄表示，院版財劃法滿足地方政府基本財政收支差額及搭配財源保障的機制，並以財政努力、基本建設需求進行分配，也考量到土地面積、人口數、各產業人口等需求；2026年度新北市總預算規模達3552.1億元，普通統籌款也高達957.6億元，地方預算與補助都創新高，院版財劃法是最佳方案。

請繼續往下閱讀...

幹事長山田摩衣、書記長顏蔚慈說，院版財劃法保障統籌稅款、一般性補助款、計劃性補助款合計數不會低於今年的舊版財劃法分配水準，反觀藍白版本造成縣市分配嚴重失衡、未能落實錢權事權一致，中央願意修正藍白版本的財劃法公式錯誤、釋出更多資源，呼籲市長侯友宜帶頭支持院版財劃法、請藍委停止政治操作。

市府回應，討論財劃法前提是制度、資訊、指標都應公開透明合理，但目前行政院公布內容顯示，統籌分配稅比現行少661億元、一般性補助少1080億元，計畫型補助也比今年下修586億元，整體被下修；新北人口全國最多、服務成本最高，人口指標從45%被降到18%，對人口龐大的縣市不合理，且中央仍未公布完整指標、公式與試算，制度缺乏透明度與可預期性，盼新北市議員不分黨派，站在新北市立場為市民爭取福利。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法