盧秀燕批政院版財劃法對地方不利 黃守達：台中明明六都增幅最高

盧秀燕反批，中央將他們「說了算」的計畫性補助款增加2000億，「政院版本對地方不利！」（記者蔡淑媛攝）

行政院會今天通過政院版財劃法修法，中央預計整體挹注地方經費達1兆2002億元，創歷年新高。盧秀燕反批，中央將他們「說了算」的計畫性補助款增加2000億，「政院版本對地方不利！」不過，議員黃守達總質詢時指出，台中市在統籌分配稅款、一般性補助及計畫性補助等3種補助加總起來的的增長輻度是六都最高，要求盧市長不要拿錯誤的數字來誤導大家。

盧秀燕說，財劃法修法3個版本有現行法案、國民黨及政院版本，她認為，政院版本對地方不利，把公式計算的各縣市一般性補助款從2501億元減少到1421億元，而把中央說了算的計畫性補助款，從現行308億，增加至2300億，中央多了2000億變成他們說了算。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕說，政院版本有大問題，對地方政府不利，不只對台中市，對其他縣市更糟，現在她不表達意見，因為針對政院和國民黨版本，行政、立法院要去協商，大家是內行人，讓他們先去協商。

黃守達則反駁，盧秀燕對政院版本了解不透澈，行政院規畫時也請六都代表參與，台中市在統籌分配稅款、一般性補助及計畫性補助等3種補助加總起來的增長輻度是六都最高，不了解地方還有什有損失，要求市長不要拿錯誤的數字來誤導大家。

盧秀燕否認說，拿出數字表強調看數字就知道了，可以把數字送給議員，政院是像在統籌分配稅款增加1塊錢，卻在計畫補助少10元。

黃守達再反擊，即使用舊版本也增加136億，要市長不要欺騙市民，以民為念，把統籌和一般、補助款，加總起來，用修正的版本也是增加，不要說什麼再嘉惠市民。

黃守達說，台中市在統籌分配稅款、一般性補助及計畫性補助等3種補助加總起來的的增長輻度是六都最高，要求盧市長不要拿錯誤的數字來誤導大家。（記者蔡淑媛攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法