    雙城論壇12月下旬登場？林奕華證實：上海方昨來台討論

    2025/11/21 16:29 記者孫唯容／台北報導
    北市副市長林奕華今出席活動受訪說，上海方昨來台討論雙城論壇。（記者孫唯容攝）

    今年雙城論壇預定在年底舉辦，大陸委員會主委邱垂正日前表示掌握年底雙城舉辦時間。北市副市長林奕華今（21）日出席活動受訪表示，時間上面會選定兩個時間，現在兩個時間點大概都是12月下旬，再跟上海方來做一個協調。

    林奕華指出，目前是開議期間必須看議會的進度，也需要和議長、上海方協調時間，接下來是總質詢，所以相關安排都必須要配合議會的相關程序，所以時間上面會選定兩個時間，再跟上海方協調，相關的安排都必須要配合議會。

    林奕華說，時間上面會選定兩個時間，再跟上海方來做一個協調，由於申請去中國約需要兩個禮拜前送出即可，MOU的部分則是一個月前送出，因此北市府都會按照中央規定時程來進行相關的程序。

    至於MOU部分，林奕華說明，MOU的部分是中央後來有核給北市，但有關智能訓練部分，由於修改的幅度超過一半以上，名稱有修改，所以如果按照內政部相關規定來講，它是必須要重送，因此現在兩個時間點大概都是12月下旬。

    媒體也詢問有關上海台辦聯絡處長來台。林奕華證實，上海方昨天有來，當然是要討論雙城的事情，其實這兩天同仁都有做一系列的相關討論，所以這些部分都應該算在預計時程進行中。

