表態了！張嘉郡將爭取國民黨提名 出戰雲林縣長

張嘉郡證實將爭取國民黨提名參選雲林縣長，縣長張麗善表示將全力支持。（圖由立委張嘉郡辦公室提供）

2026九合一大選進入備戰狀態，國民黨籍雲林縣長張麗善2屆縣長任滿即將卸任，外界認為其姪女、立委張嘉郡交棒意味濃厚。今（21日）張嘉郡鬆口證實，將積極爭取國民黨提名參選雲林縣長，接棒推動雲林加速前進。

藍營目前未正式公布下屆雲林縣長人選，但黨內認為張嘉郡出戰機率高，甚至她近期頻頻與姑姑張麗善同框出席各大活動，兩人互動更是密切，更是外界解讀成「有交棒意味」。

張嘉郡表示，雲林在張麗善縣長治理之下有大幅進步，現在正值農業大縣轉型農工商科技城重要階段，她有責任挺身而出，接下繼續推動雲林加速前進的棒子，因此她將積極爭取國民黨提名參選雲林縣長。

張嘉郡強調，她有英國留學經驗，具備宏觀的國際視野，更有多年參與公共事務資歷，此外擔任立委以來，一直勤走地方並深入了解20鄉鎮市的需求，更與張麗善縣長合作，向中央極力爭取經費，因此有信心打贏明年選戰，帶領雲林加速前進。

張麗善表示，目前她為雲林擘劃農工商科技城願景，包含九大產業園區也正在起步，許多政策需要不斷延續，徹底讓雲林脫胎換骨，而張嘉郡是適合的人選，會全力支持並協助輔選她。

