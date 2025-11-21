新宿知名貓貓大螢幕赫見「賴清德吃壽司」！「台灣總統」4字高掛

網友到日本新宿出差，走出新宿車站時，在當地知名的「新宿的貓」廣告大螢幕上，赫然看到「賴清德吃壽司」的新聞。（網友wrongguessesonly授權提供）

日本首相高市早苗「台灣有事」表態，引發中日關係緊張。總統賴清德20日發布「吃壽司」照片力挺日本，引發日本網路熱議。有網友昨天發文說，到日本新宿出差，走出新宿車站時，在當地知名的「新宿的貓」廣告大螢幕上，赫然發現「賴清德吃壽司」的新聞，標題還清楚寫著「台灣總統」4字，讓他相當驚喜。

原PO昨天在Threads發文，貼出日媒報導總統賴清德吃壽司力挺日本水產品的新聞。大螢幕上新聞為《共同社》的報導，標題清楚寫著「台灣總統午餐吃海鮮，以示對日本的支持」，內文也寫道，台灣交通部長林佳龍也呼籲台灣民眾多去日本旅遊，購買日本商品，促進台日友誼。

原PO在文章中也秀出他在當地購買的商品說，「只購買Made In Japan小物」，顯示支持日本的決心。

據查，刊登賴清德新聞的廣告螢幕，位於載運客數號稱全球之冠的「新宿」站東口廣場前，過去相同看板曾刊登「三毛貓」3D動畫，在當地相當有名，曾登上國外無數媒體版面，在Google Maps上更以「新宿的貓」為名，成為熱門打卡地點。

貼文下方，網友紛紛留言，「我選的總統，好開心」、「新宿耶！！！！這裡超多人！！！」、「是新宿貓貓那個大螢幕耶」、「這不是新宿本來用來展示那隻貓的廣告螢幕嗎…William總統居然出現在那個畫面」。

刊登賴清德新聞的廣告螢幕，位於載運客數號稱全球之冠的「新宿」站東口廣場前，過去相同看板曾刊登「三毛貓」3D動畫，在當地相當有名，曾登上國外無數媒體版面。（路透）

