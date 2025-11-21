新住民發展署組織法三讀通過 掌新住民事務政策等11事項

立法院院會今天三讀通過內政部組織法第5條、第7條文，以及內政部新住民發展署組織法，在內政部的次級機關增訂新住民發展署。（記者李文馨攝）

「新住民基本法」去年7月完成立法，立法院院會今天三讀通過「內政部組織法」第5條、第7條文，以及「內政部新住民發展署組織法」，在內政部的次級機關增訂新住民發展署，掌理新住民事務政策、制度、法規的統籌規劃、研究、諮詢、協調及推動等11款事項，同時明定該法自公布後3個月施行。

立法院司法及法制、內政委員會今年6月舉行聯席會議，並初審通過「內政部組織法修正草案」及「內政部新住民發展署組織法草案」，但朝野立委及在場官員對於法案施行日期、國考是否納入新住民發展署執掌、副署長編制員額為1或2人等關鍵條文均無法達成共識，多數條文都保留送交朝野黨團協商。

請繼續往下閱讀...

立法院長韓國瑜今天召集黨團協商，朝野黨團討論後取得共識。有關內政部組織法部分，三讀條文規定，內政部的次級機關增訂新住民發展署，負責新住民事務政策的規劃、推動、執行及協調，而今天修正的條文，自公布後3個月施行。

內政部新住民發展署組織法部分，有關該署設立目的隸屬關係，三讀條文明定，內政部為保障多元文化精神及新住民基本權益，統籌規劃及辦理有關新住民事務，特設新住民發展署。

三讀條文規定，新住民發展署掌理事項共有11款，包括新住民事務政策、制度、法規的統籌規劃、研究、諮詢、協調及推動；新住民總體支持事項的研擬、訂定、定期調查及檢討；新住民發展基金的規劃、管理及監理；新住民服務措施的規劃、協調及推動；新住民關懷協助及弱勢扶助與就業服務的規劃、協調及推動；獎勵、補助新住民語言友善環境措施與通譯服務的規劃、協調及推動；獎勵、補助媒體事業製播新住民相關內容之規劃、協調及推動；新住民投入公共參與與多元文化交流之規劃、協調及推動；跨國（境）婚姻媒合管理之規劃、協調及督導；其他有關新住民發展事項。

新住民發展署的首長、副首長的職稱、官職等及員額部分，三讀條文明定，新住民發展署置署長一人，職務列簡任第13職等；副署長一人，職務列簡任第12職等。此外，本法自公布後3個月施行。

