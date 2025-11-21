8旬母悶殺顧52年重殘兒 藍黨團建請總統特赦逕付二讀

立法院院會。（資料照）

80多歲劉姓婦人長年獨自照護患有重度小兒麻痺、無法自理的52歲兒子，因身心俱疲，最終以棉被悶死兒子。一審依家庭暴力殺人罪判刑2年6月，法官罕見建請總統特赦。立法院國民黨團今日於立法院會提議，建請賴清德總統特赦，全體立委皆無異議，立法院長韓國瑜裁示，全案逕付二讀，由國民黨團召集協商。

國民黨團提案，台北市一名八旬劉姓婦人因確診新冠肺炎，親手終結了其自嬰兒時期即癱瘓在床、重度身心障礙的53歲兒子，以及90歲的年邁丈夫。承審法官深刻體察到劉姓婦人照護近半世紀極重度身心障礙兒的重擔，一審雖判刑2年6月，但判決書罕見建請總統特赦。各界呼籲特赦的聲音不斷，台灣民眾黨前主席柯文哲臉書呼籲特赦、衛福部部長石崇良更在立法院表態支持特赦。

請繼續往下閱讀...

提案指出，中華民國家庭照顧者關懷總會統計，自2018年至2024年，7年間共發生62件長照殺人案，平均一年近9件。政府如果真的關注社會弱勢家庭，悲劇會這樣一演再演嗎？這麼多長照悲劇，讓法官為如何課予相當刑責深感煎熬。法官窮盡所能求免緩其刑而不可得，因而在判決書中建議總統特赦。

提案表示，值得注意的是，判決書都提到政府責任。法官指出，被告及家人「均未能熟稔政府提供的相關社會福利措施，政府亦未適時轉介相關福利與制度」，給予照顧者支持等服務；讓照顧者長期獨自負擔責任和壓力，被照顧者則成為被社會遺忘的人。另案法官也強調，「國家必須要有更多對照顧者的社會和心理支持，來協助照顧者度過自己人生的難關」。國家未能盡到社會照顧責任，讓長期照顧的壓力壓垮這些弱勢家庭。石崇良支持總統特赦，也正因為「事情反映出照顧者支持系統不足，政府必須做得更多」。

提案指出，因此社會各界包含承審法官，同聲建請賴清德總統依據赦免法予以特赦，惟總統府卻輕描淡寫的表示，待司法程序結束後再議。然依據赦免法相關規定，並不需要「受罪刑宣告確定方能特赦」，如果賴清德總統願意特赦，即刻就能宣布，不用讓年事已高的被告繼續深陷漫長的司法程序。赦免是一種平衡刑罰的方式，立法精神在於「司法之外的補救」，期盼能補上法律未能顧及的溫度。

國民黨建請院會作成決議，「建請賴清德總統，考量被告犯罪的情狀確有情堪憫恕之處，依據中華民國憲法第40條行使赦免權，宣告特赦113年度重訴字第14號案件之被告，並要求衛生福利部深入檢討，儘速提出改善精進措施，落實長期照顧政策，讓身心障礙者權益能獲得保障」。全案經宣讀後，朝野皆無異議，韓國瑜裁示逕付二讀交付協商。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法