    首頁 > 政治

    台中非洲豬瘟疫情解封滿2週 盧秀燕首曝委屈：認真的人反而有事

    2025/11/21 16:17 記者蘇孟娟／台中報導
    台中食安危機連環爆惹議，市長盧秀燕今首曝委屈心聲。（記者蘇孟娟攝）

    台中市10月底爆發非洲豬瘟疫情，成全台防疫破口，近來又有彰化毒蛋流入，台中又挨批反應慢半拍，食安危機連環爆惹議。台中市長盧秀燕今首曝委屈心聲，她說，非洲豬瘟是台中市「主動送驗」，彰化毒蛋也是台中市主動查出，2件均是台中市主動發現、主動通報，結果別人沒查、沒有人監督沒事，「我們很認真把問題找出來、通報出來，變有事」，「其他有流入、流出的都沒事，只有台中市被罵到臭頭」，對認真稽查、把關通報的人很不公平。

    台中10月22日爆非洲豬瘟，成台灣防疫破口，中央進駐台中急滅火，攜手市府成功將疫情控制在單一養豬場，11月6日起解封，7日零時起恢復拍賣、屠宰及屠體運輸；豬瘟疫情解封滿2週。台中市議會今總質詢，市議員劉士洲指出，台中近來從非洲豬瘟到近日的彰化毒蛋流入事件，讓民眾對台中市產生信心危機，市府應記取教訓。

    盧秀燕則感慨，彰化毒蛋流出案是台中食安處日以繼夜去查，查出來變「好像就只你有」；外縣市不是沒有流入毒蛋，但他們沒有報、沒有人監督，台中發現反被罵到臭頭，沒查的沒事，查到的被罵。

    盧秀燕頗有感觸說，像非洲豬瘟事件也是「我們主動送檢」，「我現在發現一個問題，發現的人、把關的人被罵到臭頭」、「我們很認真把問題找出來、通報出來，結果通報變有事」，這樣對認真稽查、把關、通報的人很不公平。

    她還說，有些地方早就吃下肚沒人知道，台中認真查、稽查量比別人多好幾倍，包括非洲豬瘟跟毒蛋事件，都是台中市主動發現，台中就是「有案必報」、查到哪就辦到哪，目的就是確保食安事件「不會被蓋掉」，也不被吃下肚，不會沒這回事、變黑數。

    盧秀燕要大家正面思考，「若沒有我們通報，非洲豬瘟不知會擴散到全國哪裡」，若沒有台中主動查，大家會知道有另一批毒蛋流出來嗎？「其他有流入、流出的都沒事，只有台中市被罵到臭頭」。

