為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    2026新北市長選舉「藍白合」？侯友宜回應了

    2025/11/21 16:44 記者翁聿煌／新北報導
    侯友宜被問到對藍白合的態度，他表示現階段最重要的是全力地衝刺市政。（記者翁聿煌攝）

    侯友宜被問到對藍白合的態度，他表示現階段最重要的是全力地衝刺市政。（記者翁聿煌攝）

    2026新北市長選戰群雄並起，綠營已經確定由立委蘇巧慧出馬，民眾黨主席黃國昌表態有意參選，藍營的可能人選則有台北市副長李四川和新北市副市長劉和然，外界關心新北市長侯友宜是否會全力支持劉和然，新北市長侯友宜21日赴新莊參加金安獎頒獎典禮被問到此事時表示，現階段最重要是全力衝刺市政，讓市民有感，才是市民的勝利。

    國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌日前才舉行會談，重點首要是2026縣市長選舉如何合作，黃國昌更是早早表態要參選新北市，牽動國民黨新北市長人選布局，其中劉和然是侯友宜的得力左右手，劉和然積極爭取國民黨的提名，侯友宜的態度動見觀瞻。

    今有媒體問侯友宜，劉和然的最新民調相較藍白熱門人選有段差距，侯友宜是否會繼續支持？有沒有可能尋求藍白合，來尋求最佳贏面？

    侯友宜回應，他覺得現階段最重要的是全力地衝刺市政，讓紮實的市政建設，照顧好市民每一項社會福利，讓他們在這個地方安居樂業，讓市民朋友有感，這才是市民的勝利。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播