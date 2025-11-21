2026新北市長選舉「藍白合」？侯友宜回應了

侯友宜被問到對藍白合的態度，他表示現階段最重要的是全力地衝刺市政。（記者翁聿煌攝）

2026新北市長選戰群雄並起，綠營已經確定由立委蘇巧慧出馬，民眾黨主席黃國昌表態有意參選，藍營的可能人選則有台北市副長李四川和新北市副市長劉和然，外界關心新北市長侯友宜是否會全力支持劉和然，新北市長侯友宜21日赴新莊參加金安獎頒獎典禮被問到此事時表示，現階段最重要是全力衝刺市政，讓市民有感，才是市民的勝利。

國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌日前才舉行會談，重點首要是2026縣市長選舉如何合作，黃國昌更是早早表態要參選新北市，牽動國民黨新北市長人選布局，其中劉和然是侯友宜的得力左右手，劉和然積極爭取國民黨的提名，侯友宜的態度動見觀瞻。

今有媒體問侯友宜，劉和然的最新民調相較藍白熱門人選有段差距，侯友宜是否會繼續支持？有沒有可能尋求藍白合，來尋求最佳贏面？

侯友宜回應，他覺得現階段最重要的是全力地衝刺市政，讓紮實的市政建設，照顧好市民每一項社會福利，讓他們在這個地方安居樂業，讓市民朋友有感，這才是市民的勝利。

