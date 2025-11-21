立院三讀》財劃法三讀 修正離島算式解決分配345億統籌分配款

立法院長韓國瑜。（資料照）

立法院在野黨團去年12月在立法院三讀通過「財劃法」修正案，行政院指因為計算公式有瑕疵，造成345億無法分配下去，其中包括給離島的補助款。因此，國民黨團本會期再提出財劃法第16條之1修正草案，新增離島算式之文字修正，立法院會今天下午三讀通過財劃法修正案。

國民黨立委賴士葆9月在黨團記者會表示，針對離島統籌稅款分配方式，必須承認有小瑕疵，分母計算應本島與離島分開計算，若要修法僅須修正「財劃法」第十六條之一。國民黨團修法說明則指出，針對本條計算公式中的分母爭議進行文字修正，化解中央與地方紛爭。

國民黨團總召傅崐萁稍早在朝野協商表示，財政部長莊翠雲說財劃法公式錯誤，與過去幾次協商說法不同，「完全是要看卓榮泰院長怎麼指揮，他們這些道具人就怎麼講」，上次莊明明就說是表達尊重立法院，因為立法院沒有授權他們二次分配，所以345億他們沒去分，「完全沒有所謂叫做公式錯誤」。傅說，「你們看不懂，我們再修一次，讓你看清楚什麼叫做分配清楚」，立法院立法從來沒有什麼叫做錯誤，是行政院看不懂。

三讀條文明定，在普通統籌分配稅款分配權數中，計算直轄市及各縣市的項目均新增「不含離島」之文字；在分配離島三縣市的權數計算中，將「占全部直轄市及縣（市）」修正為「占離島三縣（市）」。

三讀條文明定，人口指標占權重百分之四十五，細部指標及權數計算新增「離島」各縣市。一，人口數：按離島各縣（市）最近一年底人口比例占本項權數百分之九十；二，所得能力：按離島各縣（市）最近一年度所得能力占離島三縣（市）所得能力合計數比例，權數占本項百分之十。

原條文「針對算定分配各縣市之金額，財政部應按次一年度中央統籌分配稅款推估數計算，於會計年度開始前四個月通知各縣市」；三讀條文新增，「前段之規定，因修法而造成情事變更，則不受會計年度開始四個月前通知各該直轄市、縣（市）及鄉（鎮、市）政府之限制」。

三讀條文也明定，今日修正的第16條之1的施行日期，溯及至今年3月21日起生效。

