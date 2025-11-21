綠營徵召李筱婷出戰宜蘭員山鄉長 藍營呼聲高人選黃雯如回應了

民進黨宜蘭縣黨部宣布徵召員山鄉民代表李筱婷（左）參選員山鄉長。（記者王峻祺攝）

民進黨宜蘭縣黨部今天宣布徵召員山鄉民代表李筱婷，參選員山鄉長，外傳呼聲極高的國民黨人選、縣議員黃雯如表示「祝福」，對於是否與夫婿現任鄉長張宜樺互換跑道投入鄉長選舉，她透露「還沒有明確想法，先把份內工作做好。」

針對綠營員山鄉長提名，前議員張漢東、鄉代李筱婷均表態有意參選，2人日前進行內部民調，誤差在3％內，經縣黨部整合，張漢東展現民主前輩高度風範，願以大局為重，接納縣黨部徵召李筱婷的整體布局。

宜蘭員山鄉曾由綠營執政，後來被藍營張宜樺連選連任，妻子黃雯如也在民進黨籍議員陳俊宇補選上立委後，成功補位當選縣議員；由於員山是陳俊宇的本命區，明年縣長、鄉長選舉是否翻轉藍天重現綠地，具指標意義，也有不能再輸的壓力。

民進黨宜縣黨部表示，李筱婷長期深耘地方，對基層需求瞭若指掌，具備良好公眾形象與行政協調能力，並獲得員山鄉多數鄉民代表與村長的高度肯定，是最能夠凝聚地方向心力、推動鄉政發展的優質人選，相信在這次成功整合下，有信心拿回政權。

對於外傳會和夫婿互換跑道角逐鄉長的縣議員黃雯如說，國民黨縣長人選未定案，鄉鎮、縣議員也未底定，自己會不會參選還不一定，現階段就是把份內工作做好最重要，至於外傳夫妻檔輪流做的抹黑，補選時已被攻擊，政壇有很多父子、姊妹檔貢獻社會，同樣獲得鄉親肯定。

國民黨籍員山鄉長張宜樺（左2）和妻子縣議員黃雯如（右2）公開出席活動。（記者王峻祺攝）

