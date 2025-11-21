為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    綠營徵召李筱婷出戰宜蘭員山鄉長 藍營呼聲高人選黃雯如回應了

    2025/11/21 16:00 記者王峻祺／宜蘭報導
    民進黨宜蘭縣黨部宣布徵召員山鄉民代表李筱婷（左）參選員山鄉長。（記者王峻祺攝）

    民進黨宜蘭縣黨部宣布徵召員山鄉民代表李筱婷（左）參選員山鄉長。（記者王峻祺攝）

    民進黨宜蘭縣黨部今天宣布徵召員山鄉民代表李筱婷，參選員山鄉長，外傳呼聲極高的國民黨人選、縣議員黃雯如表示「祝福」，對於是否與夫婿現任鄉長張宜樺互換跑道投入鄉長選舉，她透露「還沒有明確想法，先把份內工作做好。」

    針對綠營員山鄉長提名，前議員張漢東、鄉代李筱婷均表態有意參選，2人日前進行內部民調，誤差在3％內，經縣黨部整合，張漢東展現民主前輩高度風範，願以大局為重，接納縣黨部徵召李筱婷的整體布局。

    宜蘭員山鄉曾由綠營執政，後來被藍營張宜樺連選連任，妻子黃雯如也在民進黨籍議員陳俊宇補選上立委後，成功補位當選縣議員；由於員山是陳俊宇的本命區，明年縣長、鄉長選舉是否翻轉藍天重現綠地，具指標意義，也有不能再輸的壓力。

    民進黨宜縣黨部表示，李筱婷長期深耘地方，對基層需求瞭若指掌，具備良好公眾形象與行政協調能力，並獲得員山鄉多數鄉民代表與村長的高度肯定，是最能夠凝聚地方向心力、推動鄉政發展的優質人選，相信在這次成功整合下，有信心拿回政權。

    對於外傳會和夫婿互換跑道角逐鄉長的縣議員黃雯如說，國民黨縣長人選未定案，鄉鎮、縣議員也未底定，自己會不會參選還不一定，現階段就是把份內工作做好最重要，至於外傳夫妻檔輪流做的抹黑，補選時已被攻擊，政壇有很多父子、姊妹檔貢獻社會，同樣獲得鄉親肯定。

    國民黨籍員山鄉長張宜樺（左2）和妻子縣議員黃雯如（右2）公開出席活動。（記者王峻祺攝）

    國民黨籍員山鄉長張宜樺（左2）和妻子縣議員黃雯如（右2）公開出席活動。（記者王峻祺攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播