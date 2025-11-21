為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陳佩琪燒一桌好料給柯文哲！溫馨照背後「一亮點」嚇壞網友

    2025/11/21 16:12 即時新聞／綜合報導
    網友發現亮點。（取自陳佩琪臉書）

    網友發現亮點。（取自陳佩琪臉書）

    前台北市長柯文哲的妻子陳佩琪本月初在臉書發文，曬出柯文哲正享用一桌她精心烹飪料理的照片。沒想到，近日這張照片再掀討論，原因就是照片後方一小角被眼尖網友發現實在太過「混亂」，讓網友看了直呼「太誇張」。

    柯文哲因京華城案遭羈押近1年，陳佩琪本月1日在臉書發文，抱怨柯文哲在台北看守所內，假日的菜色幾乎都是一根香腸、一塊雞肉，少有青菜，幾乎都是紅蘿蔔，「吃到都快變成兔子了」。發文當天，她卯足全力做了一頓豐盛的午餐，並在臉書上分享柯文哲享用午餐的照片。

    今日這張照片再度掀起熱議，有網友在Threads上發文，貼出該張照片，並用紅圈將後方水槽、地板圈起來，只見鍋碗瓢盆雜亂堆疊在一起，地板則有許多紙巾或抹布之類的雜物，看起來一片狼藉。發文網友也狠酸：「佩琪啊，真的不要說你多會做家事。」

    其他網友也在貼文下方留言：「下廚習慣差的人就是這樣，我媽就是這樣早中晚放到睡，前才做，甚至泡水放隔天」、「看到這廚房我病歷表都給他砸過去」、「我覺得大家應該是要求柯文哲做家事，不然怎麼都只有佩琪一人扛？」、「好可怕！」、「有夠恐怖」。

    但也有網友幫忙講話：「吃完再收對家庭主婦來說是什麼違法的事情嗎？」「誰煮晚餐後馬上洗鍋的？都嘛是吃完飯連同廚具一起洗」；不過也有網友反駁：「煮完飯沒把檯面清乾淨真是髒死」、「不是都一邊煮一邊整理桌面嗎？誰煮完飯廚房像戰場一樣」、「一邊煮一邊收才是正常人吧」、「每個人的習慣不同......但我還是一邊煮一邊洗，無法堆得到處都是。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播