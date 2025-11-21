陳佩琪燒一桌好料給柯文哲！溫馨照背後「一亮點」嚇壞網友

網友發現亮點。（取自陳佩琪臉書）

前台北市長柯文哲的妻子陳佩琪本月初在臉書發文，曬出柯文哲正享用一桌她精心烹飪料理的照片。沒想到，近日這張照片再掀討論，原因就是照片後方一小角被眼尖網友發現實在太過「混亂」，讓網友看了直呼「太誇張」。

柯文哲因京華城案遭羈押近1年，陳佩琪本月1日在臉書發文，抱怨柯文哲在台北看守所內，假日的菜色幾乎都是一根香腸、一塊雞肉，少有青菜，幾乎都是紅蘿蔔，「吃到都快變成兔子了」。發文當天，她卯足全力做了一頓豐盛的午餐，並在臉書上分享柯文哲享用午餐的照片。

請繼續往下閱讀...

今日這張照片再度掀起熱議，有網友在Threads上發文，貼出該張照片，並用紅圈將後方水槽、地板圈起來，只見鍋碗瓢盆雜亂堆疊在一起，地板則有許多紙巾或抹布之類的雜物，看起來一片狼藉。發文網友也狠酸：「佩琪啊，真的不要說你多會做家事。」

其他網友也在貼文下方留言：「下廚習慣差的人就是這樣，我媽就是這樣早中晚放到睡，前才做，甚至泡水放隔天」、「看到這廚房我病歷表都給他砸過去」、「我覺得大家應該是要求柯文哲做家事，不然怎麼都只有佩琪一人扛？」、「好可怕！」、「有夠恐怖」。

但也有網友幫忙講話：「吃完再收對家庭主婦來說是什麼違法的事情嗎？」「誰煮晚餐後馬上洗鍋的？都嘛是吃完飯連同廚具一起洗」；不過也有網友反駁：「煮完飯沒把檯面清乾淨真是髒死」、「不是都一邊煮一邊整理桌面嗎？誰煮完飯廚房像戰場一樣」、「一邊煮一邊收才是正常人吧」、「每個人的習慣不同......但我還是一邊煮一邊洗，無法堆得到處都是。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法