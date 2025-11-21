為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政院版財劃法對基隆有利？林沛祥：中央習慣把地方當附屬品

    2025/11/21 15:42 記者林欣漢／台北報導
    立法院國民黨團首席副書記長林沛祥表示，院版財劃法條文充滿了中央「可加可減」、「視需要調整」、「授權行政院」的彈性，地方看到的卻是滿滿的義務跟限制。（資料照）

    行政院版「財劃法」修正案昨（20）日下午以電子公文火速送立法院，盼下週就能付委審查。立法院國民黨團首席副書記長、基隆區域立委林沛祥表示，院版條文充滿了中央「可加可減」、「視需要調整」、「授權行政院」的彈性，地方看到的卻是滿滿的義務跟限制，這種法條不像是在改革，倒像是中央提前在做權力整隊；如果這樣的版本也能叫「釋出」，那恐怕只有一種可能，就是中央已經習慣把地方當成可以削、可以命令的附屬品。

    林沛祥指出，賴清德總統擔任台南市長時曾高喊「不修財劃法就是中央想集權又集錢」，還痛批中央過度集中資源有礙地方自治。現在你的子弟兵不幫你做，國民黨及民眾黨幫你實現，有錯嗎？而且行政院現在連22縣市的試算結果都拿不出來。

    林沛祥表示，行政院稱院版財劃法是在「釋出財源」，還自豪說3項合計不低於114年，這種比較方式，就像跳過立法院的再修版，跑去跟25年前的老版本比，好像時光倒轉後，數字就會變得比較好看。但事實上，3項合起來比再修版少了2327億元，地方最重要、最能自主的一般性補助款更是被院版一刀削掉1080億元，這種「釋出」大概只有行政院能講得心安理得。

    林沛祥批評，院版條文充滿了中央「可加可減」、「視需要調整」、「授權行政院」的彈性；地方看到的卻是滿滿的義務跟限制，這種法條不像是在改革，倒像是中央提前在做權力整隊。如果這樣的版本也能叫「釋出」，那恐怕只有一種可能，就是中央已經習慣把地方當成可以削、可以命令的附屬品，甚至還期待地方在被削的同時要說聲謝謝。

    對於民進黨籍基隆市議會議長童子瑋，向基隆市長謝國樑喊話支持院版財劃法，修正國民黨版本的錯誤，才是對基隆最好的決定。林沛祥反嗆，「民進黨的地方議員你不希望自己所在縣市財源能增加、自主嗎？你對得起你所居住城市的選民嗎？趕快醒醒吧。」

