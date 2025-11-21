陳智菡誣指林智堅圖利判賠30萬！ 律師黃帝穎揭敗訴主因

律師黃帝穎認為，本案爭議核心在於陳智菡稱林智堅曾在餐會承諾「能讓容積率從250升到450」，且有判決書認證此承諾，但實際上法院文書並未作此認定。（資料照）

民眾黨立院黨團主任陳智菡，因指林智堅任內將新竹馬偕兒童醫院容積率從250％提高至450％，並稱有判決書證實林在餐會承諾提高容積率，台北地方法院認定已構成侵害名譽，昨判須賠償30萬元；對此，陳智菡事後在臉書以「為司法致哀」發文，稱其言論涉及公共利益並經合理查證，對判決「完全無法接受」。律師黃帝穎則表示，陳智菡僅以「為司法致哀」回應，未正視不實指控部分，「敗訴後毫無悔意，應為民眾黨法盲致哀」。

全案起於，陳智菡去年在臉書指稱林智堅市長任內將新竹馬偕兒童醫院容積率從250％提高至450％，甚至超越京華城比例，並引用前內政部次長花敬群意見稱「明顯圖利」，質疑一年來未有人調查；林智堅回應容積率調整合法，最高行政法院也認定無違誤，並委託律師提告。北院審理後認為，陳智菡涉案言論足以貶損林智堅社會評價，透過媒體廣泛傳播，構成不法侵害名譽權，判賠30萬元，全案可再上訴。

不過，陳智菡昨晚間隨即在臉書以「為司法致哀」為題發文，針對林智堅提告一案表達不滿，稱其言論涉及公共利益並經合理查證，屬對可受公評事項的合理評論，對台北地院一審判決「完全無法接受」。她強調，自己發言前已查證台北地院108年度裁定書，內容提到新竹馬偕醫院時任院長蘇聰賢曾在董事會表示，林智堅市長親自保證容積率可達450％，並承諾透過黨政協商不會有問題。

對此黃帝穎認為，本案爭議核心在於陳智菡稱林智堅曾在餐會承諾「能讓容積率從250升到450」，且有判決書認證此承諾，但實際上法院文書並未作此認定，「判決書根本沒有認證林智堅承諾容積率，陳智菡不實指控，當庭被抓包」。

此外，黃帝穎並提出3項公文書資料，認為足以反駁陳智菡的指控。他直言，陳智菡所稱「法院判決書」其實為台北地院裁定書，內容並未認證林智堅有提高容積率的承諾；其次，新竹地檢署已偵查相關案情並回覆檢舉人「查無具體違法情事」、案件結案；第三，最高行政法院111年度上字372號判決亦認定新竹市政府處理該案「於法並無違誤」。

黃帝穎說，台北地院、最高行政法院、新竹地檢署3項司法文書，均未支持陳智菡相關說法，因此認為敗訴結果「理所當然」，並呼籲民眾黨應加強法治教育。

