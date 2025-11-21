照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟 符合3條件者可申請

賴清德到彰化溪州了解公地放領推動進度。（記者顏宏駿攝）

倍受農民期待「公地放領」政策從明年起開始推動！內政部已成立公地放領審議委員會，經統計全國共有1794公頃國有農地、養殖用地，由4445位農漁民向國有財產局承租利用，這些農漁民可望受惠這次「公地放領」政策，擁有屬於自己的農地。總統賴清德今天到彰化縣溪州鄉了解這項政策的推動情況，他強調，重啟「公地放領」政策是許多農民的願望，但過去因為天災而暫停，他擔任總統後就全力推動，經過跨部會的整合，明年初農漁民就可向縣市政府來申請。

賴總統說，早於2003年陳水扁總統、游錫堃行政院長便有意重啟公地放領，但由於1999年921地震與隨後幾次風災，地質非常不穩定，只能作罷。他擔任總統後，決心推動。內政部成立公地放領審議會，歷經跨部會的一百場以上會議，擬定可以有資格申請的農民條件，只要符合農地農用、自耕農、未破壞國土便可開放公地放領，年底前14四個直輖市、縣市政府都會成立公地放領工作小組。

內政部長劉世芳表示，放領條件包括1976年以前迄今之國有之農牧用地，即承租人農地農用，沒有轉租他人使用，另外，符合「國有耕地放領實施辦法」、「國有邊際養殖用地放領實施辦法」。

劉世芳表示，目前符合條件共有1794公頃國有農地、養殖用地，由4445位農漁民承租使用，其中以台東縣608.84公頃最多，屏東縣以376.54公頃居次，台中市277.5公頃排第三。

賴清德今天到彰化縣溪州鄉了解的公地放領土地約有56公頃，都集中在濁水溪北岸，百年前居民即在此「砂灘地」拓墾成良田，但國民政府來台後，這些良田歸公，居民若要耕種，還得繳租金給國有財產局，且承租的農地上不能做農業設施。

出席的農民鄭偉馨說，百年前他阿公就在這裡耕作，國民政府來台把土地拿走，隔壁榮光村有許多榮民，早年政府為照顧榮民，他們就可以放領，同樣是濁水溪開墾出來的土地，身分不同，就不能放領，這令他們氣憤多年，很高興政府能恢復公地放領政策。

