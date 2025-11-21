竹市115年度總預算浮編嚴重 民進黨團批市府成活動公關公司

批新竹市府115年度總預算浮虛編嚴重，議會民進黨團諷明年市政連滾帶爬成活動公關公司。（記者洪美秀攝）

新竹市議會正審議竹市府所提115年度總預算，議會民進黨團指出，竹市預算較去年驟增近170億元，市府本應「從容編列、穩健施政」，但檢視預算內容卻發現虛列浮誇到極致：該編的不編、執行量能不足的卻編到滿溢，顯示市府倉促上陣、缺乏整體規劃，恐導致明年市政連滾帶爬。其中活動經費暴增9000多萬，連普發現金5000元也浮編7500萬行政費，批市府把市政當活動公關公司經營，無重大建設亮點規畫。

市議員曾資程說，市立總圖書館工程落後16%，文化局在115年度預算編列約8成工程經費，從工程進度來看，總圖明年進度至少落後20%，但市府提前編列逾1300萬元購書預算，是浮編預算。另普發現金多編2362萬元，行政費更暴編7500萬元，市府以46萬人口編列預算，但截至9月底，竹市實際人口僅45萬5275人，預算多編2362萬5000元，行政費7500萬，更是高得離譜。

另城銷處觀光業務預算暴增84.52%，經費明年暴增9300多萬元，從1億1000多萬元暴增至2億300多萬元，難道是要把竹市變成全台最大活動公關公司嗎？民進黨團不反對推動觀光辦活動，但大幅膨脹編列絕對不合理。

議員陳建名及劉崇顯也提到，竹市重大建設掛零，新竹未來發展嚴重亮紅燈，從市府將明年預算結餘30多億元，加上許明財任內留下的世博台灣館11多億的自償性債務，共償債41多億元，若加上一次性支出的24億元普發現金預算，到116年度，竹市至少有65億元以上財政空間可投入重大建設，但黨團看不到重大建設的資本門支出。

黨團籲市府停止以虛列、灌水與活動堆砌的方式掩飾施政空洞，會嚴格把關預算，確保市政回歸正軌。

批新竹市府115年度總預算浮虛編嚴重，代理市長邱臣遠回應各局處都是核實編列相關預算。（記者洪美秀攝）

