為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    傳鄭麗文直接退回何鷹鷺停職處分 國民黨考紀會：絕非事實

    2025/11/21 15:21 記者施曉光／台北報導
    具中配身分的國民黨中常委何鷹鷺（見圖），日前經國民黨中央考紀會全員通過停職處分，近日有媒體報導指稱，考紀會決議被國民黨主席鄭麗文直接退回，國民黨考紀會今日聲明強調，相關報導內容絕非事實。（資料照）

    具中配身分的國民黨中常委何鷹鷺（見圖），日前經國民黨中央考紀會全員通過停職處分，近日有媒體報導指稱，考紀會決議被國民黨主席鄭麗文直接退回，國民黨考紀會今日聲明強調，相關報導內容絕非事實。（資料照）

    具中配身分的國民黨中常委何鷹鷺由於穿著印有毛澤東頭像的衣服拍抖音影片、並高調主張「希望早日讓台灣回到祖國的懷抱」，日前經國民黨中央考紀會全員通過停職處分，經提出申訴後，中常會退回考紀會再行審議。近日有媒體報導指稱，考紀會決議是被國民黨主席鄭麗文直接退回，國民黨考紀會今日聲明強調，相關報導內容絕非事實，而且鄭麗文曾經宣示該黨行事一切依制度辦理，本案完全依照「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」處置，「絕無特定人士可獨立影響之空間，特告周知。相關人士未經查證之言論，望請自重。」

    國民黨考紀會指出，11月18日召開第28屆中央考紀會第一次臨時會，會中針對何鷹鷺相關公開爭議性言論，經正式檢舉依據該黨黨員違反黨紀處分規程第15條，與會全員通過停職處分，何鷹鷺收訖處分書後，依據同規程規範向中常會提出申訴案，經11月19日中常會會中3位中常委表示意見，有中常委提及何鷹鷺具中常委身分，應該尊重中常會，另有中常委表示，受檢舉人應有表示意見的機會，經中常會討論後決議接受申訴案，送回考紀會審議。

    國民黨考紀會表示，當天中常會並通過附帶決議，由於程序尚未完成，申訴期間原處分尚未正式生效，中央考紀會目前正依相關規定與行政程序，賡續辦理中，將依時程再行召開中央考紀會審議。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播