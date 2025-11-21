逾49萬張赴日機票取消 苦苓曝上海朋友無奈：班機不飛不退也得退

中國國旗。（路透）

日相高市早苗日前「台灣有事」一番言論引發中國不滿，隨後祭出旅遊制裁令，呼籲公民「近期暫勿前往日本」，據知已有超過49萬張赴日機票取消。對此，作家苦苓分享與待在上海朋友對話，揭露「中國人『辣麼』愛國的真相」。

苦苓於臉書粉專「苦苓愛說笑」發文提及，他在上海的朋友來信透露，本來過2天要去日本的，前天接到航空公司的通知：他的機票被取消了，票款會全額退給他。他著急的說：「可是我沒有要退票呀！」只聽到對方冷冷的說：「班機不飛了，不退也得退。」

苦苓大為震驚直呼「哇」，「原來三大國營航空的49萬張退票是這樣來的？」朋友回覆「不然咧，早知道就多花點錢訂日本的航空公司，他們根本沒有人退票。」

苦苓揶揄說「對啊，如果那麽愛國，就算日本航空沒有免費退票，大家寧可損失一點錢也不去日本才對。」上海朋友又接著說，「我們公司有個部門更倒楣，本來要去福岡團建（公司團體旅遊）的，錢也交了，假也請了，昨天旅行社一通電話就取消了，現在也不知如何是好。」

苦苓寬慰地說「還好啦，不像有一艘郵輪都開進宮古島了，結果一個命令不准上岸、直假回廈門了。」上海朋友怒回「還好個屁！不准去日本就算了，連日本片也不准看，鬼滅之刃沒了、蠟筆小新也沒了，損失的是中國的片商和那一萬多家電影院，有懲罰到日本嗎？」他越講越氣。

苦苓跟著大敲邊鼓直言，「中國人不去日本，損失的也是中國的航空公司呀！而且日本正在為觀光公害頭痛，希望能年減500萬個觀光客，中國可幫了大忙呢」。

上海朋友無奈道，「反正共產黨生氣，我們就得被強迫生氣，不然就是不愛國。」他說完結論，又歎了一口氣，「你們台灣政府不會幹這種事吧？」，苦苓直呼「政府哪敢？台灣政府要是敢這樣，人民不上街示威、官員不被罵到臭頭才怪。」

上海朋友接著提問「也是，不過我就不明白了，明明台灣這麼自由，為什麼互聯網上老有你們台灣人在說中國有多好又多好呢？都是『儍逼』嗎？」苦苓打趣地回答，「呵呵，就是因為我們自由啊」換我苦笑了，「他們只是犯儍，又沒犯法。」

網友看到貼文後相繼留言，有人說「很開心之後去日本沒有一堆陸（中）客」、「只犯傻、沒犯法，這個註解下的很好」、「他們哪是犯傻，是販劍啊！」、「不意外，共產黨的作風」、「親中的人不但犯傻，而且還是一群傻B中的傻B」。

