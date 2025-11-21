為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴清德令三原則重啟「公地放領」 內政部成立審議會配合清查土地

    2025/11/21 14:40 記者李文馨／台北報導
    總統賴清德今天到彰化縣溪州鄉聽取公地放領政策規劃。（內政部提供）

    總統賴清德今天到彰化縣溪州鄉聽取公地放領政策規劃。（內政部提供）

    停辦17年的公地放領政策將正式重新啟動。總統賴清德今天到彰化縣溪州鄉聽取公地放領政策規劃，並指示內政部、財政部在依法行政、信賴保護與國土保育原則下，展開重啟公地放領工作。

    內政部表示，已成立「公地放領審議會」，經初步盤點，全國65年以前承租至今的國有平地耕地及養殖用地約近2000公頃、4445位農民，後續將配合財政部清查土地租約作業。

    內政部透過新聞稿表示，為落實憲法扶植自耕農政策，政府自37年起辦理早期、專案及補辦三階段公地放領，但921地震及後續多次風災重創台灣後，政府基於國土保安與復育考量，從97年起全面停辦公地放領。

    內政部指出，停辦放領17年以來，政府陸續接到農民重啟公地放領的聲音，今天透過重啟公地放領政策宣布，要將土地還給真正耕作的人，表達對於農民長年守護農地及辛苦付出的尊重與感謝。

    內政部說明，目前預計放領的土地包括國有平地耕地及養殖用地2類，放領土地必須是65年9月24日以前已與政府訂約承租至今，並需符合「國有耕地放領實施辦法」、「國有邊際養殖用地放領實施辦法」相關規定。

    內政部指出，經初步盤點，全國65年以前承租至今的國有平地耕地及養殖用地約近2000公頃、4445位農民，這些土地未來將納入清查放領土地的範圍。目前已成立「公地放領審議會」，同時協請直轄市及縣市政府在年底前成立「公地放領工作小組」，後續將配合財政部清查土地租約作業，全力推動放領工作。

    目前預計放領的土地包括國有平地耕地及養殖用地2類，放領土地必須是65年9月24日以前已與政府訂約承租至今，並需符合「國有耕地放領實施辦法」、「國有邊際養殖用地放領實施辦法」相關規定。（內政部提供）

    目前預計放領的土地包括國有平地耕地及養殖用地2類，放領土地必須是65年9月24日以前已與政府訂約承租至今，並需符合「國有耕地放領實施辦法」、「國有邊際養殖用地放領實施辦法」相關規定。（內政部提供）

