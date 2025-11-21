3萬7千多人受惠！ 苗栗縣國中小學生營養午餐免費 明年9月實施

苗栗縣拋出大利多，國中小學生營養午餐免費，預計明年9月實施，圖為學生用餐情形。（資料照）

由於中央從明年度起不再補助縣內弱勢學生營養午餐費用，改由苗栗縣政府自編，因目前全縣有11鄉鎮學生營養午餐免費，縣長鍾東錦拋出國中小學生營養午餐免費大利多，決定以每餐為60元為單位，營養午餐補助加碼至30元，另一半由18鄉鎮市公所負擔。縣議員鄭碧玉今（21）日在總質詢時擔心鄉鎮市長配合度問題？縣長鍾東錦打包票說，相信連任或即將競選者，都願意配合，讓學生吃得好、吃得營養。

苗縣府教育處表示，中央補助弱勢學生營養午餐費，今年度之前由中央一般性補助款經費支應，惟明年度，中央未編列該項一般性補助款，為能持續照顧弱勢學生，縣府在明年已編列預算支應。

請繼續往下閱讀...

鍾東錦指出，本來中低收入戶及原住民免費營養午餐是中央補助，但目前統籌分配稅款問題糾扯不清，中央要縣府自行編列，由於全縣有11鄉鎮國中小學營養午餐免費，苗栗市、竹南鎮及頭份市也有補助，以現在的物價，每餐以60元為單位，因而這次縣府補助30元，另一半由18鄉鎮市公所補助，目前免費提供營養午餐的鄉鎮，還是免費，預計明年9月開始實施。

鍾東錦表示，他認為18鄉鎮市長，不管是連任或要競選的，一定會配合來做，所以他才在這個時間點，拋出這項政策，苗栗縣福利政策推動，各鄉鎮市公所有錢大家出，這樣才公平，尤其全台許多縣市都開辦免費營養午餐，施政要跟著潮流走，苗栗縣因財政困難，實施會慢一點，也請18鄉鎮市一起來做，讓學生吃得好吃，吃得營養。

教育處指出，之前營養午餐費用為不一，除弱勢學生外，須由家長負擔，但有些鄉鎮是由公所編列經費支應，鍾東錦上任後於去年1月起加碼10元；明年9月起午餐補助提高至30 元，另一半由各鄉鎮市公所支應，預估編列經費1億283 餘元。至今年8月苗縣國小學生數為26981人，國中為10755人，總計有37736人受惠。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法