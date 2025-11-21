柯志恩認政院版財劃法更細緻 賴瑞隆酸自打臉籲支持院版顧高雄

賴瑞隆呼籲國民黨與柯志恩支持行政院版財劃法，才是真正顧高雄。（賴瑞隆提供）

行政院昨 （20日）提出院版《財政收支劃分法》修正案，納入民進黨立委賴瑞隆法案主張的產業外部污染、人口結構等指標，連國民黨立委柯志恩都表達肯定，認為院版的分配指標比現行制度更為細緻；對此，賴瑞隆指柯此番發言，等同自我打臉、呼籲國民黨與柯志恩停止獨厚台北、傷害南部，共同支持行政院版才是真正顧高雄。

柯志恩表示，院版的分配指標比現行制度更為細緻，例如清楚區分「財政努力」與「基本建設」兩大指標，前者包括營利事業營利額、稽徵努力度；後者則涵蓋工業就業人口、農林漁牧人口與相關產值，同時也調整營業稅、貨物稅、菸酒稅的分配方式，並將22縣市納入一致公式，兼顧離島、考量人口結構，也照顧直轄市與工農業縣市的不同需求，這些制度性改善，都值得肯定。

請繼續往下閱讀...

柯志恩也說，行政院應盡速公布22市縣的試算結果，並誠懇徵求地方政府的認同與支持，讓社會共同檢驗是否公平合理。唯有透明公開、充分討論，才有機會完成真正的財政改革。她也期許最後朝野能達成共識，讓財劃法的爭議早日畫上句點。

對此，賴瑞隆批評，身兼國民黨智庫執行長的柯志恩與藍白，主導通過首都3%、「獨厚台北」的法案，造成南北資源差距加劇惡果，也使高雄實質損失超過200億，這1年南部居民嚴重反彈。柯志恩一面發文肯定行政院版草案「加入更多指標更加細緻」，另一面又批政院「太慢」，然而他多次公開呼籲應重視人口等指標，柯志恩此刻說法，等同承認過去封殺賴版是悖離民意、屈從傅崐萁黨意、犧牲高雄利益。

賴瑞隆批評，柯志恩的言論就是為了幫自己找台階下，等同承認國民黨的財劃法悖離民意、內容不公、立法過程倉促。「這1年來卻不敢為高雄發聲，這樣還想選高雄市長？全體市民都無法接受這樣欺騙、卸責、雙標的行為！」

賴瑞隆強調，高雄人口多、土地大、承擔工業城市，支持行政院版本財劃法讓南部有更合理的財政分配，並導正藍白惡法影響南部未來數十年的建設發展。呼籲柯志恩與藍白兩黨盡速重新修正財劃法，支持行政院版本，不要再說一套做一套，還給高雄人最基本的公平正義，讓台灣的財政分配回歸正軌。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法