砲打自家人！ 蔡正元開轟國民黨黨內選舉：上個世紀的封建把戲

國民黨前立委蔡正元。（資料照）

國民黨前立委蔡正元今日發文表示，國民黨改選黨主席和黨代表之後，開始要選中央委員以及中常委。看起來是民主盛典連續劇一場一場上演，但實際上演的卻還是上個世紀的封建把戲。

蔡正元今日發文表示，國民黨中央委員由黨代表投票選出，但黨主席卻有中央委員的提名權，被黨主席提名的中央委員候選人不需要黨代表推薦連署，沒有被黨主席提名的人

請繼續往下閱讀...

要有一些黨代表推薦，而且要列在選票的後面。更扯的是，黨中央搞組織的人還會出來

收繳黨代表的推薦書，「幹嘛用你知我知」。

蔡正元也指出，國民黨中央委員的選舉採連記法，中央委員候選人約3、4百人，可以當選2百多人，一個黨代表可以投上百票。然而，這種選舉方式注定弱化中央委員和黨代表的政治連繫，形成的組織力量連農會都不如。

蔡正元也批評，中常委選舉不是由中央委員互選產生，而是由黨代表複數連記法投票，當競爭激烈時，自然產生換票集團，還有專門跑黨代表婚喪喜慶的中常委，更扯的是

有的只是要去中國，掛個「國民黨中常委」的牌子而已，他表示：「如果常看到有些中常委的奇言怪行，實在也不必訝異」，而當中常委競爭不激烈時，連湊足當選人數的規模都不足。

蔡正元諷刺，中常委的選舉行情忽上忽下，跟豬肉價格一樣波動，用這種上世紀的制度產生的黨幹部，不論是中央委員或中常委，常常有一些對台灣社會沒有影響力，對國民黨選票沒有幫助的人員，國民黨的選將也不敢依靠這些人。他說，如果有人發現國民黨的組織很龐大，黨代表、中央委員、中常委人數，比民進黨多很多，但是選票卻沒有那麼多，根本就不必意外。「因為國民黨內的選舉，只是停留在上世紀的奇異盛典。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法