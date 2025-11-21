當天抽到就開打！彰化縣長民進黨初選一晚定生死 4小時1200份市話

爭取民進黨彰化縣長提名的前彰化市長邱建富看板高掛，主打「讓專業的來！」（記者張聰秋攝）

明（2026）年彰化縣長提名機制，民進黨中央黨部選舉對策委員會（簡稱「選對會」）已與4位爭取提名人選取得共識，循「類初選」模式，將於12月15日到18日這4天的其中一天晚上6點到10點，由中央黨部民調中心來執行撥打市內電話的民調作業，過程4位爭取提名都能全程派觀察員列席，民調結果會讓4人知道，但不對外公佈，最後則由身兼黨主席的總統賴清德決定徵召人選。

據了解，15日到18日究竟是哪一天，選對會將於當天早10點進行抽籤，若抽到「yes」就於當天晚上展開民調，若是「no」則隔天早上10點再抽，不論哪一天都是當天才會知道，由於非正式初選，民調直接由黨中央民調中心做，預計1200份抽樣數，規劃一個晚上完成，除非當晚完成調查通數與目標1200相差太多，才會隔天晚上繼續做到1200份。

民調原則以綠藍PK對比式進行，4人各自與國民黨假想敵，立委謝衣鳯或工策會總幹事洪榮章兩個人中其中一人對比，究竟對比何人，選對會預計12月3日揭曉。

立委陳素月說，本月19日她（他）們4人與秘書長徐國勇在黨中央協調時，秘書長當面提到「最後只能有一人出線，結果必有遺珠之憾！」希望4人做好心理準備，確定提名人選就是大家團結一致，一起迎接挑戰的時刻。

「類初選」民調作業敲定後，4位爭取者正國會立委黃秀芳、新潮流立委陳素月、彰化市長林世賢、被正國會除名的前彰化市長邱建富，卯足全力拚民調，林世賢求民調支持的看板已在各地主要道路出現，黃秀芳、陳素月的看板也掛滿各地，並持續加強選民服務，邱建富也在其競辦運作下，走訪各地參加活動。

爭取彰化縣長提名的彰化市長林世賢這兩天看板強打「民調集中支持林世賢」。（記者張聰秋攝）

立委陳素月爭取提名的看板懇請鄉親唯一支持。（記者張聰秋攝）

立委黃秀芳爭取縣長提名的看板，打出電話民調唯一支持。（記者張聰秋攝）

