    首頁 > 政治

    桃市議員選舉起跑？ 爭取民進黨提名的張贊聞今早站路口

    2025/11/21 13:58 記者周敏鴻／桃園報導
    張贊聞（左）開始站路口爭取民眾支持。（記者周敏鴻攝）

    桃園市議員選舉預計明年（2026年）底舉辦，民進黨初選可能在明年4月登場，有意爭取民進黨提名在龍潭區參選市議員的張贊聞，今早已在龍潭區中正路口向忙著上班、上學的民眾爭取支持，讓許多經過的民眾好奇：「桃園市議員選舉，已起跑？」

    張贊聞站路口也發布參選宣言，盼以「龍潭出發，真心前行」為核心理念、以「看得見、找得到、放心托付」服務精神，結合民進黨正國會的力量與資源，推動地方發展，打造更有安全感、更有幸福感的龍潭家鄉。

    談起從政前的經驗，張贊聞說，從小送報讓他具備了客家人的「硬頸」精神，服役時擔任憲兵指揮部指揮官隨行駕駛而學會「使命、責任與信任」的重要性，退伍後在車用電池買賣領域超過20年才深知企業經營與基層民生的不易，成為他想參選的動力。

    「我將從今天起，每天站路口，直到民進黨初選為止，盼讓更多龍潭鄉親認識我、認同我！」張贊聞說，站路口的第1天，他就感受到龍潭鄉親的友善與熱情，有人提醒他「天氣冷要多穿一點」，有人看到他熱情揮手，也在車陣中露出靦腆微笑回應「早安」，更讓他決心未來當選市議員後，一定要積極服務、帶來改變，讓所有人都能過更美滿的生活。

